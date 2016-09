Das Rad- und WanderParadies Schwarzwald und Alb lockt mit schönsten Touren

Fotoquelle: Stadt Rottweil, Landratsamt Rottweil

Derzeit warten über 30 nach strengen Qualitätsanforderungen geplante und angelegte Rundwanderwege auf neugierige Aktiv-Urlauber. Fünf der Routen sind bereits als „Premiumwanderwege“ und neun als „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ zertifiziert oder befinden sich in der Zertifizierungsphase. Die Palette reicht von der bequemen Halbtages-Wanderung bis zu anspruchsvollen Touren, wie etwa dem „Sauschwänzle-Weg“ oder die Wanderung auf dem „Katzenpfad“ bei Hardt. An jedem Startpunkt steht eine übersichtlich gestaltete Einstiegstafel mit Karte, Infos zu Sehenswürdigkeiten und Tipps. Markiert sind die Touren mit Wanderdistanzen zwischen sechs und 20 Kilometern nach den Vorgaben und des Schwarzwaldvereins und des Schwäbischen Albvereins.

Neben den bekannten touristischen Höhepunkten der Region – wie etwa Rottweil, der ältesten Stadt Baden-Württembergs, dem Wasserschloss Glatt oder der Donauquelle in Donaueschingen – gibt es auch zahlreiche bisher eher unbekannte Perlen zu entdecken. So haben nicht nur Wutach und Gutach tiefe Schluchten in die Landschaft modelliert, auch das Albflüsschen Schlichem hat sich auf seinem Weg zum Neckar ein wildromantisches Felsental gegraben. Die Wanderungen sind als Rundstrecken angelegt, damit die Anreise einfach bleibt und genügend Zeit ist, um neben den landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten der Region auch ihre Küche zu genießen. Die Wanderungen ergänzen die bestehenden Radrouten zum umfassenden Freizeitangebot – dem „Rad- und WanderParadies Schwarzwald und Alb“.

Radler finden ebenfalls eine große Auswahl an Routen für Ausfahrten. Derzeit sind 30 Radrundtouren mit insgesamt 1150 Streckenkilometern ausgeschildert. Von den 30 Radtouren sind elf leicht, 14 mittelschwer und fünf haben’s in sich. Der Neckartal-, Donau- und der Schwarzwald-Panorama- Radweg führen als Fernradwege ebenfalls ins und durch das RadParadies.



Informationen:

Landratsamt Rottweil, Archiv, Kultur, Tourismus

Königstr. 36

78628 Rottweil

Tel.: 0741 244-346

E-Mail: info@rad-und-wanderparadies.de

www.rad-und-wanderparadies.de