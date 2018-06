Die Fußball-WM unbeschwert genießen – Ohren spitzen für mehr Fanerlebnis

Fotoquelle: 123RF, Hörstress

Fußball-Jubel ist Freude und Lärmbelastung zugleich

Zu laute Geräusche können zu Hörstress führen

terzo gibt Tipps für ein „gesundes Gehör“

„Natürlich gehört eine gewisse Geräuschkulisse zu solchen Großveranstaltungen dazu – schließlich feiert eine ganze Nation“, weiß Dr. Juliane Dettling-Papargyris, Leiterin des terzo-Instituts. „Fans sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass ihr Gehör in vielen Situationen belastet wird und sie es daher vorsorglich schützen sollten.“

Hörstress – Gelbe Karte für die Ohren

Bereits im Alltag ist das Gehör permanenten Belastungen ausgesetzt. Dabei sorgen Hörfilter dafür, dass Töne und Geräusche priorisiert und segmentiert werden. So hören wir nur das, was in dem jeweiligen Moment wichtig ist und blenden andere Geräusche aus. „Ist ein Gehör durch viele, laute Geräusche geschädigt, wird diese Aufgabe mühsamer. Dies kann schneller zu mentaler Erschöpfung führen. Wir fühlen uns dann ausgelaugt und können die Ursache nicht klar identifizieren“, sagt Dettling-Papargyris.

Dieser Zusammenhang zwischen Ermüdung und einem erschöpften Gehör ist vielen Menschen – egal ob Fußball-Fan oder nicht – nur selten bewusst. Eine vom Meinungsforschungsinstitut civey im Auftrag von terzo durchgeführte Studie fand heraus, dass nur 5,9 Prozent glauben, eine nachlassende Hörverarbeitung könne für die eigene Ermüdung verantwortlich sein. „Dabei kann bereits eine leichte Hörminderung den Hörstress verstärken und uns erschöpfen“, fasst Dettling-Papargyris zusammen.

Wichtige Tipps für ein gesundes Gehör

Fans und Anwohner könne bereits mit drei einfachen Verhaltensweisen ihr Gehör schützen und dafür sorgen, dass die Fußball Weltmeisterschaft auch für die Ohren ein Fest wird: Schützen Sie Ihr Gehör in lauten Umgebungen: Zu starker oder andauernder Lärm kann auch bei jungen Menschen das Gehör überlasten und zu bleibenden Hörschäden führen. Diese müssen zunächst gar nicht auffallen, zeigen sich aber im Laufe der Zeit. Auch die WHO warnt bereits davor, dass immer mehr Jugendliche Hörschäden haben, ohne es zu wissen. Daher gilt für Jung und Alt: Sollten Sie sich in lauten Umgebungen aufhalten, hilft ein Gehörschutz in Form von Ohrstöpseln.

