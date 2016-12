Dort wo Bayern am schönsten ist … im zauberhaften Allgäu – Rieden

Den eigenen Urlaub entspannt genießen!

Dort wo Bayern am schönsten ist … im zauberhaften Allgäu – Nähe Schloss Neuschwanstein –

Der Erholungsort Rieden am Forggensee, zwischen dem Ammergebirge, den südlich gelegenen Tannheimer Bergen und der hügeligen Voralpenlandschaft im malerischen Ostallgäu – Hier waren schon die bayerischen Könige vom einzigartigen Charme und Zauber dieses Landes so angetan, dass sie sich hier häuslich niederließen. Das weltberühmte Märchenschloss Neuschwanstein ist von Rieden aus innerhalb kürzester Zeit erreichbar. In unmittelbarer Nähe be­findet sich das Königsschloss Hohenschwangau, in dem König Ludwig den größten und wohl schönsten Teil seiner Kindheit verbrachte.

Die mindestens ebenso berühmte barocke Wieskirche und das zauberhafte Kloster Ettal sowie die Zugspitze – immerhin der höchste Berg Deutschlands – liegen ebenfalls ganz in der Nähe. Romantiker mieten eine Kutsche und lassen sich wie dereinst Märchenkönig Ludwig von der herrlichen Landschaft verzaubern. Eine Vielzahl von weiteren Sportmöglichkeiten wie Segeln, Angeln, Schwimmen, Gleitschirm­fliegen und Wandern laden ebenfalls ein. Zusätzlich angeboten werden z.B. Konzerte, Dorffeste, Stockschiessen, Puppenmuseum, usw. Hier sind die Einheimischen Aufgeschlossen, herzlich und Heimatverbunden mit einer natürlichen Gastfreundlichkeit – so präsentiert sich Rieden seinen Gästen. Fröhliche Dorffeste mit Musik und Tanz, Familien- und kinderfreundlich, Spaß, Sport, Spiel und Freude lässt den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Königscard und freie Fahrt mit allen Bussen! Krönende Erlebnisse mit 250 Leistungen aus Natur, Kultur, Sport und Freizeit können Sie mit der Königscard kostenlos erleben. Mit der Gästekarte/Königscard erhalten Sie ihren persönlichen Freifahrschein für beliebig viele Fahrten mit Bus und Bahn. Einfach einsteigen, mitfahren und eine wunderschöne Urlaubsregion mit unzähligen Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten entdecken. Viele Hotels, Gasthäuser, Privatvermieter und Ferienwohnungen liegen nur wenige Gehminuten von den Haltestellen entfernt. Von hier aus erschließen sich Ihnen in der Region die touristischen Sehenswürdigkeiten, Sie erreichen die schönsten Wander- und Radwege, Seen, Bergbahnen und vieles, vieles mehr. Sparen Sie damit Treibstoffkosten und Parkgebühren, Sie werden gleichzeitig sicher chauffiert und Sie sind umweltfreundlich unterwegs.

Und das alles zum Nulltarif. Übrigens: Rieden am Forggensee ist eines der preiswertesten Feriengebiete Deutschlands.

Zu top Preisen stehen den Urlaubsgästen Hotels, Gasthäuser, Privatvermieter, Ferienwohnungen, Camping und Wohnmobilstellplätze zur Verfügung. Auskünfte und Gebietsprospekt mit Gästezimmerverzeichnis erhalten sie beim: