Faszination Zwei-Seen-Land! – Wandern, Kunst und Naturgenuss im bayerischen Voralpenland

Fotoquelle: Gemeinde Kochel a.See

Nur 60 Kilometer südlich von München entfernt liegen Kochel a. See und Walchensee, zwei attraktive Luftkurorte mit einem einzigartigen Freizeitangebot. Auf zahlreichen Wanderwegen durch die Zwei-Seen-Gemeinde finden Naturliebhaber inmitten von grünen Wiesen, Wäldern und imposanten Bergen die nötige Portion Erholung. Auch Ludwig II. verfiel dem Charme dieser Gegend und ließ auf seinem Lieblingsberg, dem Herzogstand, eine Hütte errichten. Heute erreicht man den Gipfel bequem mit der Gondelbahn. Für Familien mit Kindern eignet sich vor allem ein Ausflug zum Lainbach-Wasserfall inklusive Vogellehrpfad, der über verschiedene Vogelarten und ihre Besonderheiten informiert. In der angrenzenden Umgebung der Seenlandschaft erschließt sich ein abwechslungsreiches Radfahrergelände. Ob anspruchsvolle Profistrecke oder gemütliche Familienfahrt – hier kommen alle Radler auf ihre Kosten. Einen traumhaften Blick ins Alpenvorland erhält man vom Aussichtspunkt an der „Kohlleiten“: Bereits der berühmte Expressionist Franz Marc fand dort Inspiration für seine Gemälde. Detaillierte Hintergründe über sein Leben und Schaffen liefert der von Experten geführte Kunstspaziergang „Franz Marc entdecken“. Im Anschluss bietet sich ein Abstecher in das nach dem Maler benannte Museum an, das 2016 zu dessen 100. Todestag außergewöhnliche Sonderausstellungen präsentiert. Neben den vielen Sport- und Kulturangeboten sollten sich Besucher im Zwei-Seen-Land eines jedoch auf keinen Fall entgehen lassen: Bei einer Schifffahrt auf dem Kochelsee können sie die Wasserkulisse noch einmal aus einer anderen Perspektive genießen – und nebenbei verschiedene Ziele, wie das Walchenseekraftwerk oder das Franz Marc Museum, problemlos erreichen.

Mehr Informationen zur Gemeinde Kochel a. See/Walchensee:

Gemeinde Kochel a.See und der Verwaltungsgemeinschaft Kochel a.See

Kalmbachstr. 11, 82431 Kochel a. See

Telefon 08851-9212-0

Telefax 08851-5588

E-Mail: verwaltung@kochel.de

www.kochel.de