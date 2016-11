Geschenktipps 2016

Nagelpflege ist ein essentielles Element in der Beauty-Routine von Frauen. In der Fußpflege rangiert das Pflegen der Fußnägel unmittelbar hinter dem Reinigen der Füße und dem Schneiden der Nägel – und auch für schöne Hände sind gesund aussehende, glänzende Nägel unerlässlich. Jedoch ist das Feilen und Pflegen von Fuß- sowie Fingernägeln für Viele eine eher mühselige Arbeit. Die richtig guten Ergebnisse werden meist nur durch eine kosten- und zeitintensive Pediküre/Maniküre gewährleistet. Scholl bietet nun ein elektronisches Nagelpflegesystem für eine einfache Anwendung Zuhause und Nägel mit WOW-Effekt.

Oral-B GENIUS 9000

Wie wäre es mit einem personalisierbaren „Navigationsgerät“ für den Mundraum, das zu strahlenden und gesünderen Zähnen verhilft? Die OralB GENIUS vereint diese Eigenschaften: Sie ist das erste intelligente Zahnputzsystem, das dank seiner Positionserkennungs-Technologie „sieht“, wo und wie gründlich der Anwender geputzt hat. Per Oral-B App erhält der Nutzer während des Putzvorgangs in Feedback – für eine Mundhygiene wie vom Zahnarzt empfohlen. Persönlich wird es mit den sechs Reinigungsmodi des Modells GENIUS 9000, den fünf personalisierbaren Zahnpflege-Anleitungen (via App) und dem SmartRing mit LED-Lichtern, der die Bürste in 12 verschiedenen Farben erstrahlen lässt.

Die Oral-B GENIUS 9000 ist für je 299,99 Euro (UVP), die Oral-B GENIUS 8000 für 244,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich.