Gewinnspiel: 2 Gutscheine je 4 Nächte für 2 Personen inkl. Verwöhnpension PLUS

Punktlandung für Skifahrer

Das Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“**** ist eines der beliebtesten Häuser der Salzburger Bergwelt. Bei 280 Pistenkilometern und 67 modernen Liftanlagen gleicht kein Skitag dem anderen. Und der Familienlift mit Übungshang liegt direkt hinter dem Löwen. Family-Wellness und exklusives Adults only-Spa zählen ebenso zum Urlaubsprogramm in dem Genusshotel wie eine feine Bar und luxuriöse Großzügigkeit in den Lebe frei-Suiten. Diese bieten den Gästen mit Privatsauna, offenem Kamin u. v. m. eine Extraportion Luxus. Von der Indischen Kaash Massage bis zur Löwenzeremonie mit warmen Wandelsteinen aus kostbarem Kärntner Marmor ist das Leonarium ein exquisiter Ort der Rekreation. In Zusammenarbeit mit einer Privatbrauerei sind hier wohltuende Bier-Beauty-Treatments entstanden. Und mit der stylischen Lions Lounge, in der beste Weine, Whiskeys, Grappas, regionale Brände, Cocktails, feine Zigarren und gepflegte Kommunikation ihr exklusives Ambiente gefunden haben, ist der Löwe in aller Munde.

Wellnesshotel „Der Löwe Lebe Frei“****

A-5771 Leogang 119

Tel.: +43/(0)6583/7428-0

Fax: +43/(0)6583/7428-5

E-Mail: lebefrei@loewe.at

www.loewe.at

