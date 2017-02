Gewinnspiel: 2 x 4 Übernachtungen mit HP für 2 Personen. Ein Flug in die Welt der Alpinen Slowness

Im Süden Österreichs liegt inmitten des Biosphärenparks Nockberge das Hotel Ortners Eschenhof. Entschleunigung ist hier nicht nur ein Schlagwort, sondern ein durchdachtes Konzept. Im Mittelpunkt steht die traumhaft schöne Natur der Umgebung. Dort sollen Gäste des Hauses zu innerer Ruhe und Entspannung finden. In den nahen Skigebieten liegen Ihnen 103 Pistenkilometer zu Füßen. Im Hotel genießen Sie dann Programme für Körper, Geist und Seele nach dem Konzept der Alpine Slowness. Die Küche von Ortners Eschenhof ist gekrönt mit der „Grünen Haube“, die an biozertifizierte Restaurants und Hotels verliehen wird, die ein breites Angebot an vollwertig-vegetarischen Gerichten bieten. Regionalität, Saisonalität, Frische und Bio werden dabei groß geschrieben. Die gemütlichen Zimmer und Familienappartements sind mit viel Liebe zum Detail eingerichtet und Ruheinseln. Ihr Alpine Slowness Winter hat viele Facetten und ist nur wenige Flugmeilen entfernt. Die Grundregel ist und bleibt: Slow down.

Ortners Eschenhof****

Wasserfallweg 12

A-9546 Bad Kleinkirchheim

Tel.: +43/(0)4240/8262

Fax: +43/(0)4240/8262-82

E-Mail: hotel@eschenhof.at

www.eschenhof.at

