Gewinnspiel

Der diesjährige Disney Weihnachtsfilm COCO (Kinostart 30. November 2017) entführt die Zuschauer in die farbenfrohe und spirituelle Welt Mexikos.

Es ist die Zeit des „Dia de los Muertos“, einem der wichtigsten Feiertage Mexikos. Dieser Tag ist allein dem Gedenken an die geliebten Ahnen gewidmet. Blumen und Zucker-Totenköpfe, die verteilt werden, sollen die spirituelle Reise der Verstorbenen im Reich der Toten unterstützen. Im Zentrum steht der aufgeweckte und furchtlose Miguel, der während der Feierlichkeiten zu diesem traditionellen Festtag, durch einen magischen Zufall, selbst im Land der Toten landet.

In dem lauten, bunten Kosmos voller schräger und liebenswerter Charaktere trifft Miguel mit seinem Hund Dante nicht nur auf seine Ur-Ahnen, sondern auch auf Hector, der ihm helfen will, den Weg zurück nach Hause zu finden. Doch das ist leichter gesagt als getan! Je mehr Miguel versucht, in die Welt der Lebenden zurück zu kehren, umso tiefer wird er in ein altes Familiengeheimnis gezogen. Doch die äußerst toten und gleichzeitig lebendigen Typen, wie Hector einer ist, sind so gar keine Hilfe…

Mit COCO entführt uns Disney•Pixar in ein farbenfrohes Spektakel voller tiefschwarzem Humor und ganz viel Herz und auch etwas Schmerz. COCO startet am 30. November in den deutschen Kinos – auch in Disney 3D.

Wir feiern den Kinostart von COCO und verlosen zur Feier des Tages drei kunterbunte Fanpakete bestehend aus:

3 x Bluetooth-Speaker

3 x Tasse zum Film

3 x Gitarren-Umhängetasche

