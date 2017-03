Gewinnspiel: 3x MAGIC FINISH Make-up Mousse zu gewinnen!

Perfekt aussehen in 1 Minute

Erleben Sie den magischen Effekt von Magic Finish. Die zartschmelzende Textur legt

sich leicht auf die Haut und sorgt für eine perfekte Ausstrahlung. Es wirkt wie ein natürliches Make-Up, ohne die Poren zu verstopfen.

Magic Finish passt sich jedem Hautton an und ist nicht nur einfach in der Anwendung, sondern auch schnell in der Wirkung. Die leichte Make-up Textur verhält sich wie eine zweite makellose Haut. Unebenheiten, Fältchen und Rötungen werden optisch kaschiert und die Haut sieht seidig weich aus. Puder wird überflüssig, da die Haut den gesamten Tag über sanft mattiert wird. Magic Finish ist also Primer, Make-Up, Puder und Concealer in einem Produkt! Das kleine Wunder kann über jeder Tagescreme oder jedem Serum aufgetragen werden.

Magic Finish – Experte für einen perfekten Teint. Überzeugen Sie sich selbst!

24,75 Euro / 30 ml

Das MAGIC FINISH Make-up Mousse und viele weitere Pflegeprodukte und Duftlinien sind über den Online-Shop von M. Asam unter www.asambeauty.com erhältlich. Tauchen Sie ein in die wunderbare Welt der Schönheit!

