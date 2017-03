Deutschlands Bestes: Kochtopf-Set intensa® von Fissler zu gewinnen

Kein anderes Kochgerät wird so häufig in der Küche genutzt wie der Kochtopf. Entsprechend hoch sind die Anforderungen. Stiftung Warentest hat in der Ausgabe 1/2017 insgesamt 16 Kochtopf-Sets aus Edelstahl und Aluminium getestet. Alleiniger Testsieger mit einer Gesamtnote von 2,0 ist das Fissler-Topfset intensa®.

Die Töpfe überzeugten die Tester in allen untersuchten Kategorien mit ihren besonderen Eigenschaften. Sie heizen schnell auf, verteilen die Wärme optimal und halten Speisen lange warm. Die Griffe bleiben beim Kochen kalt und die Deckel lassen sich am Topfgriff einstecken, so dass Kondenswasser in den Topf tropft und nicht auf die Arbeitsfläche. Zudem sind sie sehr gut ineinander stapelbar. Explizite Erwähnung im Test findet der 7,2 mm dicke Boden von intensa® – ein Zeichen der kompromisslosen Fissler-Qualität, denn wie der Großteil der Premiumprodukte ist auch das Topfset intensa® „Made in Germany“. Die innovative Serie besitzt zusätzlich zu den von den Testern erwähnten Eigenschaften eine praktische Abgießfunktion, eine Mess-Skala im Inneren des Topfes, abrutschsichere Kunststoffgriffe sowie einen extra breiten Schüttrand. Die Töpfe sind für alle Herdarten inklusive Induktion geeignet.

Wir verlosen gemeinsam mit Fissler den Testsieger, bestehend aus drei Kochtöpfen mit den Durchmessern 16, 20 und 24 cm, einem Bratentopf mit 20 cm sowie einer Stielkasserolle ohne Deckel mit 16 cm Durchmesser.



Gesamtwert: 499 Euro (UVP)

Gewinnspielteilnahme – per Email oder Telefon:

Mitmachen per Telefon: Stichwort ‚Fissler‘ Der Anruf ist werbefrei und kostet Sie weniger als eine Postkarte. Die Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz.

(Mobilfunkgebühren können abweichen) Teilnahmeschluss ist der 30.03.17 Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Machen Sie mit! Gewinntelefon: 01379-967895 Wir wünschen Ihnen viel Glück!

