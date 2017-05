Gewinnspiel – Die digitale Glas-Küchenwaage Genio von Soehnle

Klein, aber oho: Die digitale Küchenwaage Genio passt in jede Besteckschublade und stellt sich auf alle Schüsselgrößen ein. Das Platzspar-Genie punktet mit Kompaktheit: Die Genio ist 23 cm lang und im geschlossenen Zustand nur 7 cm breit. Schnappt der Magnetverschluss an den ausklappbaren Wiegearmen zu, bleibt sie für die Aufbewahrung sicher verschlossen. Kommt die Küchenwaage zum Einsatz, ist sie ein handliches Messgerät für Groß und Klein: Ob große Schüsseln oder kleine Schälchen – dank der stufenlos verstellbaren Arme ist die Genio ein Allround-Talent, das alles genau nimmt.

Eine Waage mit Köpfchen und Wiegearmen – das macht die Genio zu einem persönlichen Küchenbegleiter, dessen praktische Vorteile nicht nur überwiegen, sondern sich selbst übertreffen. Beim Aufklappen schaltet sich die Waage automatisch ein und nach Gebrauch automatisch ab. Die leichte Waage kann außerdem schwer tragen: Bis zu 5 kg können genau abgemessen werden. Das Gewicht erscheint dabei auf der großen LCD-Anzeige. Eine sanfte Berührung genügt um die Sensor-Touch-Funktionen zu aktivieren. Während sich die Genio um die Messung kümmert, kann man selbst vergnügt die Hüften wiegen, denn mit der 1-Gramm-genauen-Teilung und der praktischen Zuwiegefunktion geht garantiert nichts schief. Auch die Optik überzeugt: Sie ist in hochwertiger Glasausführung in drei modernen Designs erhältlich. In Weiß, Grün und Grau passt sie in jede Küche und Schublade. Zusammen mit den anderen Küchenhelfern von Soehnle und Leifheit ist sie ein unschlagbares Küchen-Team.

GESUND&VITAL verlost zusammen mit Soehnle 15 Genio Produktsets. Enthalten: die Genio Küchenwaage, der Aroma-Diffuser Torino, die Löffelwaage Cooking Star und das Schneidbrett Vario Board (UVP Set: 145 €). Mehr Infos: www.soehnle.de.

Gewinnspielteilnahme – per Email oder Telefon:

Mitmachen per Telefon: Stichwort ‚Soehnle‘ Der Anruf ist werbefrei und kostet Sie weniger als eine Postkarte. Die Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Pro Anruf 50 Cent aus dem deutschen Festnetz.

(Mobilfunkgebühren können abweichen) Teilnahmeschluss ist der 30.05.17 Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Machen Sie mit! Gewinntelefon: 01379-967895 Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Weitere attraktive Gewinnspiele hier klicken!