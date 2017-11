Gewinnspiel – Gewinnen Sie 1 von 10 HAUT IN BALANCE Coupeliac Pflegesets

Hautrötungen in der kalten Jahreszeit?

Besonders im Herbst und Winter sind Hautrötungen und Couperose ein Problem, für das viele Frauen geeignete Pflegeprodukte suchen.

Winterliche Temperatur-Wechsel verschlechtern das Hautbild. Der Wechsel von kalter

Außenluft und warmer Heizungsluft macht im Winter jeder Haut zu schaffen. Für Menschen miteiner Veranlagung zu Couperose sind Temperaturschwankungen allerdings besonders ungünstig – die Couperose verschlimmert sich, d. h. die Hautrötungen nehmen weiter zu. Kommt man nach einem längeren Außenaufenthalt wieder in geheizte Räume, glüht die Gesichtshaut oft stundenlang.

Die Haut braucht jetzt beruhigende Spezialpflege und muss vor weiteren Reizungen geschützt

werden. Wichtig sind Schutz durch Kleidung, eine Befeuchtung der Heizungsluft und allmähliche Temperaturwechsel anstatt abrupter Schwankungen. Kalter Wind und trockene Heizungsluft, Rauch oder die Dämpfe von Putzmitteln, Sauna und Solarium provozieren Hautrötungen und sollten möglichst gemieden werden.

Als Ursachen für Couperose spielen folgende Faktoren eine Rolle:

• Hauttyp (vorwiegend heller, keltischer Hauttyp)

• genetische Veranlagung

• ein schwaches Bindegewebe

• zunehmendes Alter: Verringerung der Lederhaut/Gefäße werden sichtbarer sowie

Erschlaffung des Unterhautgewebes mit Gefäßerweiterungen

HAUT IN BALANCE Coupeliac:

Systempflege bei Couperose mit natürlichen Wirkstoffen

HAUT IN BALANCE Coupeliac hilft bei Couperose mit einer Wirkstoffkombination aus der Natur:

Thermalwasser, Weihrauch, Algenextrakte und Calendula beruhigen und pflegen empfindliche und zu Couperose neigende Haut: Sie kommt wieder in Balance!

Morgens und abends: Coupeliac Spezialpflege-Gel

Basis der Pflege-Serie ist das parfümfreie HAUT IN BALANCE Coupeliac

Spezialpflege-Gel mit Weihrauch, Calendula- und Algenextrakten. Es

wird morgens und abends gleichmäßig direkt auf die geröteten Hautstellen

aufgetragen. Besonders betroffene Stellen und akut gereizte Hautareale

können damit mehrmals täglich behandelt werden! Die leichte Gelcreme

zieht schnell ein und ist für Frauen und Männer geeignet.

Sie beruhigt die Haut, lindert das Hitzegefühl in geröteten Bereichen, mindert Rötungen und lässt kleine, sichtbare Äderchen gemildert erscheinen. HAUT IN BALANCE Coupeliac Spezialpflege-Gel eignet sich zur alleinigen Anwendung oder in Kombination mit den Coupeliac Pflegeprodukten!

Morgens: Coupeliac Beruhigende Tagespflege plus

Der ausgewogene Wirkstoffkomplex mit Anti-Falten Wirkformel strafft die

Haut im Gesicht, am Hals und im Dekolletébereich, regt den Zellstoffwechsel

an, reduziert Falten und beruhigt empfindliche und gereizte Haut.

Die leichte Tagespflege mit UV-Schutz (LSF 15) schützt die Haut vor äußeren

Klimaeinflüssen, beugt der erneuten Bildung von Rötungen vor und verleiht

einen gleichmäßigen und strahlenden Teint.

Abends:

Die sanfte Reinigungsmilch mit Thermalwasser, milden

Reinigungssubstanzen und einer Wirkstoffkombination aus Panthenol,

Weihrauch, Calendula- und Algenextrakten reinigt die Haut morgens und

abends porentief, erfrischt und beruhigt die gereizte Haut! Sie eignet sich

ebenso als sanfter Make-up Entferner und bereitet die Haut optimal für die

anschließende Pflege vor.

Abends: Coupeliac Aufbauende Nachtpflege

Abends nach der Reinigung hilft Coupeliac Aufbauende Nachtpflege der Haut

mit Thermalwasser, Panthenol, Weihrauch, Calendula- und Algenextrakten, ihr

natürliches Gleichgewicht wieder herzustellen und so Rötungen zu mindern.

Die Haut wirkt am nächsten Morgen beruhigt und erfrischt!

Alle Coupeliac Produkte sind frei von Konservierungsstoffen, Paraffin- und Silikonölen und allergenen Duftstoffen.

