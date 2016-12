Mit der richtigen Reiseplanung zum guten Bauchgefühl

Die schönste Zeit des Jahres ist zweifellos die Urlaubszeit. Damit wir die kurze Auszeit vom Alltag möglichst beschwerde- und stressfrei genießen können, ist es ratsam einige Tipps zu beherzigen. Denn der Ortswechsel, die klimatischen Veränderungen, der neue Tagesrhythmus sowie ungewohnte, exotische Speisen stellen für viele Reisende eine enorme Herausforderung dar. Das Resultat: Der Magen wird sauer!

Doch wie kann man Stress und Ärger, die zu Sodbrennen, Magendruck oder saurem Aufstoßen führen, vermeiden? Wir zeigen Ihnen, mit welchen einfachen Tricks Ihr

Urlaub eine Auszeit ohne Magengrummeln wird:

Checkliste: Was gehört in den Koffer, was muss alles mit? Machen Sie sich eine Checkliste und starten Sie entspannt in den Urlaub.

Reiseapotheke: Sonnencreme, etwas gegen Sonnenbrand und Pflaster dürfen in keinem Urlaub fehlen. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben und schnell Sodbrennen bekommen, gehört ein gut verträgliches Antazidum in das Gepäck. Rennie Direkt als wohlschmeckendes Mikrogranulat kann beispielsweise ganz bequem, schnell und einfach unterwegs eingenommen werden und wirkt in wenigen Minuten.

Genießen: Reichhaltige Buffets und leckere Cocktails laden zum Schlemmen ein. Dennoch: Greifen Sie nicht überall unbeschwert zu. Üppige Mahlzeiten und zu viel Alkohol liegen schwer im Magen. Wählen Sie auch im Urlaub lieber leichte Kost, wie Salate oder typische Gerichte aus der mediterranen Küche.

Bewegung: Am Strand zu liegen ist erholsam, doch zu Fuß die schönsten Ecken des Urlauborts abzulaufen, verschafft Ihnen noch mehr Eindrücke vom Land. Netter Nebeneffekt: Nicht nur Sie bewegen sich, sondern auch Ihr Magen und der verschont Sie bestenfalls vor dem unangenehmen Brennen.

Entspannen: Nichts macht uns glücklicher und erholt uns mehr, als zu wissen, dass der Wecker die nächsten Tage nicht um sechs Uhr klingelt. Genießen Sie die Zeit im Urlaub und schlafen Sie sich richtig aus – alles was zur Entspannung beiträgt, fördert auch ein gutes Bauchgefühl.

Jetzt heißt es nur noch losfliegen, entspannen und den einen oder anderen Tipp beherzigen. Genießen Sie den Sommer!

