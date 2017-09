Gewinnen Sie ein Original blue m Zahnpflege Set

Mit blue m der Diabetes auf den Zahn fühlen

Das A und O für gesunde Zähne ist neben einer guten Blutzuckereinstellung eine gründliche Mund- und Zahnpflege. Mit der einzigartigen blue m-Formel – Sauerstoff mit antibakterieller Wirkung für eine bessere Hygiene – können die fleißigen Beißer noch lange weiterarbeiten. Auswirkung von Diabetes auf die Zähne

Viele der weltweit ca. 177 Millionen Diabetes-Patienten wissen nicht, dass ihr veränderter Zuckerstoffwechsel die Zähne und das Zahnfleisch beeinflusst. Studien der Cochrane Collaboration haben gezeigt, dass ihr Risiko einer Entzündung des Zahnhalteapparates mit Zahnfleischschwund und möglichem Zahnverlust (Parodontitis) aufgrund des zu hohen Blutzuckerspiegels dreimal höher ist als bei gesunden Menschen. Das Zahnfleisch wird nicht mehr so gut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, es zieht sich zurück und die Zähne lockern sich. Die Bakterien haben dabei leichtes Spiel, denn durch die geschwächte Immunabwehr heilen Wunden schlechter. Und auch die Speichel-produktion mit einer Vielzahl an Mineralsalzen im Kampf gegen bakterielle Angriffe ist durch den allgemeinen Flüssigkeitsmangel herabgesetzt. Die Nahrungsaufnahme kann also nicht mehr neutralisiert werden, die überschüssigen Säuren greifen den Zahnschmelz an und Karies entsteht.

Daher ist es sehr wichtig, auch auf seine Mundgesundheit ein besonderes Augenmerk zu legen – mit der sensationellen Zahnpflegeserie blue m

https://www.bluem-care.de/de/infos/diabetes.html

Der Honig in blue m ist vergleichbar mit Manuka-Honig

In blue m- Produkten befindet sich qualitativ sehr hochwertiger Honig, vergleichbar mit dem Manuka-Honig, der bekannterweise von vielen Onkologen empfohlen wird. Ohne Zuckerzusatz eignet er sich also durch seine heilende Wirkung besonders auch für Diabetiker. Glucoseoxydose wandelt sich auf natürlicher Art um und beeinträchtigt den Blutzucker-Spiegel nicht.

Rundum gesund im Mund, auch ohne Diabetes

blue m-Pflegeprodukte (z. B. Zahncreme oder Mundspülung) können auch präventiv zur Förderung der Mundgesundheit eingesetzt werden. So dringt der aktive Sauerstoff selbst in schwer zugängliche Bereiche des Mundraums tief ins Zahnfleisch ein, reinigt die Zahnfleischtaschen rund um die Zähne und wirkt antibakteriell. Zahnfleischrückgang oder Zahnbelag können somit erst gar nicht entstehen. Sie rundet die tägliche Zahnpflege für weißere Zähne optimal ab. Mehr auf www.bluem-care.de.

