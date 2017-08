Gewinnspiel – Schöne Haut muss kein Zufall mehr sein!

Ein jugendlich frisches Erscheinungsbild und schöne Haut? Für viele Frauen ist dies nach wie vor das erstrebte Schönheitsideal. Aktuelle Olaz Studien* zeigen jetzt, dass nicht alleine gute Gene Voraussetzung für eine außergewöhnlich jugendlich aussehende Haut sind – auch die richtige Pflege hat großen Einfluss auf das Erscheinungsbild unserer Haut. Damit jede Frau das Schicksal ihrer Haut selbst in die Hand nehmen kann, hat Olaz deshalb die leistungsfähigen Formulierungen seiner beiden Premium-Tagespflegen deutlich verbessert.

Ab August enthält die Olaz Total Effects feuchtigkeitsspendende Tagespflege mit LSF 15 den neuen VitaNiacin-Komplex II mit den Vitaminen C, E, B3 und B5. Diese ölfreie und schnell einziehende Feuchtigkeitspflege kurbelt den natürlichen Selbsterneuerungsprozess der Haut an. Mit 50 % mehr Vitamin E und sogar doppelt so viel Grüner-Tee-Extrakt sorgt sie für umfassenden Schutz vor Schädigung durch freie Radikale. Mit ihrem Multitasking-Wirkstoffkomplex wirkt sie nachweislich gegen 7 Zeichen der Hautalterung. Sie ist die ideale Pflege für alle, die wenig Zeit haben, aber dennoch nicht auf effektives Anti-Ageing verzichten möchten.

Für alle, die auf eine umfassende Anti-Ageing-Systempflege setzen, gibt es seit Juni 2017 die Olaz Regenerist 3-Zonen Super Straffende Creme mit verbesserter Formulierung und neuer Premium-Verpackung. Der neue Inhaltsstoff Carob-Seed-Extrakt versorgt die Haut noch intensiver mit Feuchtigkeit, unterstützt die Zellaktivität und führt durch seine festigende und straffende Wirkung zu jünger aussehender Haut. Zusätzlich kurbelt die bewährte Regenerist Anti-Ageing-Technologie mit Penta-Peptiden, OliveM, Pal-KTTKS und Niacinamid die Zellenergie an, steigert die Kollagenproduktion und gibt der Haut so ihre Elastizität und Festigkeit zurück. Hyaluron und Glycerin versorgen die Haut zusätzlich mit Feuchtigkeit.

Damit auch Sie sich überzeugen können, verlost Olaz jetzt fünf Gewinnpakete mit der Olaz Total Effects feuchtigkeitspendenden Tagespflege mit LSF 15 und der Regenerist 3-Zonen Super Straffenden Creme mit verbesserter Formulierung zum Ausprobieren.

1 AAD 2017, Poster #5530: Genetic and Lifestyle Factors Contribute to Youthful Facial Appearance. R Osborne, J Tiesman, F Neuser, M Tamura, W Safi, MH McIntyre, SS Shringarpure, IB Hallgrímsdóttir.

