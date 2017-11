GEWINNSPIEL: Trainingserfolge zu Hause oder über das Smartphone messen

Wer regelmäßig Sport macht, möchte auch seine Trainingserfolge messen. Dabei geben der Körperfettanteil, der Wasseranteil, die Muskelmasse und der Body-Mass-Index (BMI) wertvolle Informationen über den Zustand des Körpers. Die neue Shape Sense Connect 200 von Soehnle (UVP: 89,99 Euro) liefert diese Werte schnell und zuverlässig. Gleichzeitig gibt sie Auskunft über den täglichen Kalorienbedarf und setzt zusätzlich die Daten zum Fett-, Wasser- und Muskelmassenanteil in Bezug zu Durchschnittswerten von Vergleichspersonen.

Für Fitness-Begeisterte, die ihre Aktivitätsdaten trainingsbezogen im Fitnessarmband speichern möchten, ist der Tracker Soehnle Fit Connect 300 HR (UVP: 99,99 Euro) das richtige Modell. Es bietet zehn extra Speicherplätze für mehrere Trainingseinheiten, misst den Puls sowie die verbrannten Kalorien. Die gemessenen Daten der Körper-Analysewaage sowie des Fitness-Trackers werden via Bluetooth an die Soehnle Connect-App übertragen. Mit der App wird das Smartphone zum hilfreichen Begleiter, um die persönlichen Fitnessziele zu erreichen. Denn die App wertet die Daten aus, zeigt die Ergebnisse in übersichtlichen Verlaufskurven an und gibt motivierende Tipps und Handlungsempfehlungen für ein bewusst gesünderes Leben.

Soehnle verlost zusammen mit GESUND&VITAL 5 Pakete bestehend aus jeweils einer Shape Sense Connect 200 und einem Fitness-Tracker Soehnle Fit Connect 300 HR. Weitere Infos gibt es unter www.soehnle.de.

