Meningokokken-Infektionen und ihre Folgekrankheiten

Weltweit stirbt alle acht Minuten eine Person an einer Meningokokken-Meningitis.1 Vor allem Säuglinge im ersten Lebensjahr und Kleinkinder sind von solchen Infektionen betroffen. Und auch die Überlebenden sind häufig gezeichnet: 20 Prozent tragen bleibende Folgeschäden davon, z.B. Hörverlust, Nierenversagen oder Hirnschäden.2 In besonders schweren Fällen kann es sogar zu Amputationen von Gliedmaßen kommen. „Für Betroffene und Familien kippt das Leben nach solchen Operationen im wahrsten Sinne des Wortes von den Beinen“, so Andrea Vogt-Bolm, Leiterin des Instituts AMPU VITA e.V. / AMPU KIDS, das Amputierte und deren Angehörige unterstützt.

Häufig werden von Meningokokken ausgelöste Erkrankungen nicht frühzeitig erkannt. Das ist besonders tragisch, da eine Infektion innerhalb von 24 Stunden tödlich verlaufen kann.2 Doch trotz dieser möglichen Folgen ist vielen Eltern nicht bewusst, dass es verschiedene Meningokokken-Typen gibt, gegen die man sich impfen lassen kann.

Initiiert wurde die Aufklärungskampagne von GSK, einem der weltweit führenden forschenden Arzneimittel- und Healthcare-Unternehmen. „Eine aktuelle in Deutschland durchgeführte Umfrage3 zeigt deutlich, dass Eltern sich mehr Informationen über Meningokokken-Erkrankungen und verwandte Themen wünschen. Mit unserer bundesweiten Kampagne MENINGITIS BEWEGT. wollen wir insbesondere junge Eltern und Menschen mit Kinderwunsch auf die Gefahren von Meningokokken-Infektionen aufmerksam machen und die Präventionsmöglichkeiten aufzeigen“, so Markus Hardenbicker, Leiter der Unternehmenskommunikation bei GSK.

Als Botschafterin der Kampagne konnte die Moderatorin, Schauspielerin und Autorin Shary Reeves gewonnen werden. Reeves ist seit vielen Jahren für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt und wurde 2016 mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. „Wenn die Gesundheit der Kleinsten auf dem Spiel steht, ist das eine große Herausforderung für alle. Darum freue ich mich, die Kampagne MENINGITIS BEWEGT. unterstützen zu dürfen. Es ist mir ein echtes Anliegen, diese wichtige Aufklärungsinitiative zu begleiten“, so Reeves.

Die Kampagne nutzt viele Mittel, um wichtige Aufklärungsarbeit zu leisten. Neben klassischer Pressearbeit, Social Media-Aktivitäten, einem Kampagnenfilm und einer eigenen Kampagnen-Microsite finden dieses und kommendes Jahr in insgesamt acht deutschen Städten Infoevents für Eltern statt. Dort können sich die Teilnehmer in einer interaktiven Erlebnisausstellung audiovisuell mit dem Thema „Meningokokken“ auseinandersetzen oder anwesenden Medizinern persönlich Fragen zum Thema stellen.

