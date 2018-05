Mit dem SKAN-CLUB 60 plus ins Allgäu

-ANZEIGE-

„Aktiv erholen und viel erleben“ steht für den renommierten Seniorenreisenveranstalter im Vordergrund seiner Bemühungen um eine attraktive Freizeitgestaltung für Senioren ab 60.

Das reizvolle Allgäu spricht mit seinen Bergen und Naturdenkmälern als Urlaubsregion vor allem diese Zielgruppe an. Im Allgäuer Voralpenland befindet sich, klimatisch begünstigt auf 630 Metern Seehöhe, der Kneippkurort Bad Wörishofen. Sattgrüne Wiesen, Wälder und kristallklare Stauseen rahmen den Kurort ein. Wer sich gerne im Freien bewegt, für den gibt es zahlreiche Möglichkeiten in und um Bad Wörishofen.

Ein weitläufiges und entspannendes Betätigungsfeld bietet der große Kurpark im englischen Stil mit Gradierwerk, alten Bäumen, Teichen, kleinen Brücken, Duft- und Aromagarten, Rosarium, Heilkräutergärten und verschlungenen Wegen. Bad Wörishofen war jahrzehntelange Wirkungsstätte Sebastian Kneipps. Von hier aus verbreitete er seine Erkenntnis von der heilenden Wirkung des Wassers, der Grundlage der Kneippkur. Und so verwundert es nicht, dass der SKAN-CLUB 60 plus die Therme Bad Wörishofen, zu deren Thermenparadies außer samstags Personen unter 16 Jahren keinen Zutritt haben, von Herzen empfiehlt! Das 37 °C warme Heilwasser eignet sich vor allem bei Muskelverspannungen, Osteoporose und Erkrankungen des Bewegungsapparates. Sprudelliegen unter echten Palmen, Thermal-, Sole- und Schwefel-Becken, Römer-Sauna, Strandsauna und Poolbar… zaubern in dieses Wohlfühlparadies karibisches Flair.

Auf 21 Kneippanlagen mit Tret- und/oder Armbecken im Stadtgebiet mit Erklärungen zu Wassertemperatur und Handhabung sind die Bad Wörishofener stolz. Alles über Kneipp erfährt der Besucher im Sebastian-Kneipp-Museum. Die vor Ort zu erwerbende Gästekarte ermöglicht u. a. freien Eintritt zu den Kurkonzerten und die kostenlose Teilnahme an Stadtführung und geführten Wanderungen.

Auf dem „Pfad der individuellen Besichtigungen“ erwarten den Gast auch Geschäfte und Boutiquen, das Dominikanerinnenkloster mit der beeindruckenden Klosterkirche, vielfältige Veranstaltungen im Jahr und solch Genuss„tempel“, wie das Café Schwermer mit verführerischen Königsberger Spezialitäten.

In interessanter bayerischer Architektur präsentiert sich das MORADA Hotel Bad Wörishofen ruhig am südlichen Saum der Kurstadt und dennoch nur wenige Schritte von der Fußgängerzone mit dem beschaulichen Wörthbach und den erholsamen Mußeinseln, die Bad Wörishofen bietet, entfernt. Auch das Hotel selbst bietet sich als idealer Rückzugspunkt zum Erholen und Kräftetanken an. Die Individualität der Einrichtung gefällt besonders den Senioren: gemütlich, viel Holz, Balkone, ein harmonischer Innenhof für herrliche Sonnentage, Aufzüge, das gediegene Restaurant und das rustikale „Stüble“… vermitteln ein Gefühl von „zu Hause sein“. Moderne Bäder mit Badewanne bzw. Dusche und WC auf den Zimmern, die zudem mit Boxspringbetten, Flachbildfernseher, Telefon, Verdunklungsvorhängen und überwiegend Safe ausgestattet sind, runden das Urlaubsdomizil ab. Vielfältig sind die positiven Veränderungen im und am Haus seit seiner zwölfjährigen Zugehörigkeit zur Morada Gruppe. Neue Stühle und Tische im Restaurant, die charmant gestaltete Eingangshalle, neue Terrassenmöbel, Sonnenliegen und -schirme, die Komplettsanierung einiger Bäder, der hochwertige Bodenbelag in Holzoptik, der nun Restaurant- und Lobbybereich schmückt… das findet natürlich Anerkennung seitens der vor allem wiederkehrenden Besucher. Die Senioren des SKAN-CLUB 60 plus loben zudem das super Preis-Leistungsverhältnis der 8-Tage-Seniorenreise nach Bad Wörishofen und noch bis Mitte August können sie sich an einem zusätzlichen Mittagessen mit Kaiserschmarrn und an einem freien Getränk zu jedem Abendessen erfreuen.

Als Tüpfelchen auf dem „i“ ist dann wohl auch der Preisnachlass bei Selbstanreise von jetzt € 50,- p. P. zu werten! Herzlich willkommen im Allgäu-Kurort!