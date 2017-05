Pollenallergie – Auf was Sie achten müssen

Pollenallergie, Fotoquelle: 123RF

Die Forschung ist sich noch uneins, welche Faktoren für diese Zunahme verantwortlich sind. Manche vermuten die Gene, andere vertreten die sogenannte Hygienehypothese, die besagt, dass der moderne, immer keimfreiere Lebensstil dazu beiträgt, dass wir heftiger auf eigentlich normale Umweltreize reagieren. Doch egal was die Ursache ist, sollte man auf die Allergie reagieren. Mithilfe einiger einfacher Tipps lässt sich die Belastung bereits deutlich reduzieren.

Die Pollenallergie hat viele Namen: Heuschnupfen, saisonale allergische Rhinis oder Pollinosis sind einige davon. Generell werden die Allergene bei einer Pollenallergie, also Blütenpollen von Bäumen, Kräutern, Gräsern und Sträuchern, mit der Luft eingeatmet, wodurch es in den oberen Atemwegen zu Entzündungen kommt. Wenn die einen sich über wärmere Temperaturen und das aufblühende Grün freuen, beginnt für die anderen eine regelrechte Leidenszeit, die sie am liebsten drinnen verbringen. Da die Blütezeit der einzelnen Pollenproduzenten jedoch sehr unterschiedlich ist, leiden nicht alle Pollenallergiker zur selben Zeit des Jahres gleich stark. Je nach Ausprägung der Allergie kann es sogar zu einer ganzjährigen Belastung kommen.

Welche Symptome treten bei einer Pollenallergie auf?

Meist äußert sich eine Pollenallergie durch eine ständige Reizung, z.B. Jucken, Kribbeln und Brennen, der Nase, des Rachenraums und der Augen. Niesanfälle und eine vermehrte Schleimproduktion haben dem Heuschnupfen seinen Namen gegeben. Dazu können auch tränende, stark gerötete oder zugeschwollene Augen und eine erhöhte Lichtempfindlichkeit kommen. Nicht selten wirken sich diese Symptome auch auf den gesamten Organismus aus. Dann kommt es zu Schlafstörungen, Mattigkeit, Kopfschmerzen, einem allgemeinen Krankheitsgefühl, einer stark verminderten Leistungsfähigkeit sowie einer Beeinträchtigung der Sinne, vor allem des Geruchs- und des Geschmackssinns.

Manchmal äußern sich die genannten Symptome auch nur sehr schwach. Dennoch sollte man die Allergie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ansonsten besteht das Risiko, dass sich zur Allergie Folgeerkrankungen wie chronische Entzündungen oder Hautekzeme gesellen, dass der bereits gereizte Organismus auf weitere Stoffe überreagiert, oder sich aus dem Heuschnupfen ein allergisches Asthma mit Anfällen lebensbedrohlicher Atemnot entwickelt.

Wer sich unsicher ist, ob er oder sie Allergiker ist, kann beim Arzt einen einfachen Test durchführen lassen, bei dem Pollenextrakte auf die Haut aufgebracht werden. Dieses erste Ergebnis kann bei Bedarf durch eine Blutuntersuchung ergänzt werden.