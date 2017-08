TCM-Kräutertherapie zur Stärkung des Herzens

-ANZEIGE-



Die spezifische Kombination aus einer Vielzahl von Heilpflanzen ist charakteristisch für die Chinesische Kräutermedizin. In Zusammenarbeit mit dem behandelnden TCM-Arzt (TCM = Traditionelle Chinesische Medizin) entstehen so maßgefertigte Rezepturen, die auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten sind.



TCM-Kräutertherapie, Fotoquelle: 123RF

Sie entsprechen dem ganzheitlichen Weltbild der TCM, die den menschlichen Körper als komplexes und dynamisches System versteht.

Die Wirksamkeit dieser traditionellen Arzneien gründet auf fachlicher Kompetenz und dem Detailwissen der medizinischen Schriften. Auf den ersten Blick sind sie mit dem naturwissenschaftlichen Modell der westlichen Schulmedizin schwer vergleichbar. In jüngerer Zeit konnten durch das Zusammenspiel von westlicher Schulmedizin, moderner Technologie und Traditioneller Chinesischer Medizin aber bemerkenswerte Erfolge mit neuentwickelten Arzneien erzielt werden.

Der Tasly-Kräuter-Extrakt Cardiotonic kann zur Linderung allgemein-kardiovaskulärer Probleme (Herz-Kreislauf-Symptome) sowie bei Hypertonie (Bluthochdruck) oder Blutzucker-Problemen eingesetzt werden. Das Nahrungsergänzungsmittel konzentriert eine Vielzahl von Heilkräutern nach den über Jahrhunderten bewährten Verfahren der Wirkstoff-Kombinatorik. Rotwurzel-Salbei, Noto-Ginseng-Wurzel und Kampfer-Lorbeer werden dabei in neuartigen Prozessen extrahiert. Mit der patentierten Tropfen-Technologie, die mit ultrakalten Kondensplatten arbeitet, werden Inhaltsstoffe besonders schonend filtriert und damit neue Maßstäbe in der Reinheit ihrer Verarbeitung gesetzt. Tasly investiert zugleich in biochemische Analyse-Technik und modernste Mikrobiologie, um die Effektivität seiner Erzeugnisse zu verbessern. Die heilende Wirkung traditioneller Rezepturen auf den menschlichen Organismus ist kein dunkles Mysterium, sondern wird durch komplexe biologische Abläufe erzielt. Diese Prozesse werden in ihren tieferen Zusammenhängen erst mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit nachvollziehbar gemacht. Die Kunst der empirischen Diagnostik, wie sie von den Ärzten der Traditionellen Chinesischen Medizin praktiziert und gelehrt wird, kann auf diese Weise nicht ersetzt werden. Sie wird ergänzt, unterstützt und in ihrer Wirksamkeit verständlich.