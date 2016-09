Thermen-Kurzurlaub in Bad Driburg, Teutoburger Wald

Fotoquelle: Gräflicher Park

Bad Driburger Touristik GmbH

Im Teutoburger Wald sprudeln so viele Thermalquellen wie kaum irgendwo sonst in Deutschland und vor allem das Moor- und Mineralheilbad Bad Driburg wird von der Natur mit dem warmen Heilwasser aus der Tiefe beschenkt. Eine Oase der Gesundheit, Entspannung und Erholung ist die Driburg Therme mit ihrem staatlich anerkannten Thermal-Heilwasser und der idyllischen Lage am Rande des Gräflichen Parks, umgeben vom Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge.

Auszeit in der Driburg Therme

Der Begriff Therme heißt nicht nur heiße Quelle: moderne Thermalbäder, wie die Driburg Therme, sind regelrechte Wohlfühl- und Gesundheits-Tempel, in denen man sich richtig verwöhnen lassen kann. So vereint die aus einer staatlich anerkannten Heilquelle gespeiste Therme mit verschiedenen Innen- und Außenbecken, einer vielfältigen Saunalandschaft und attraktiven Wellness-Angeboten alles, was für ein vollkommenes Wohlbefinden sorgt. Ein Besuch in der Driburg Therme ist wie ein kleiner Kurzurlaub für die Seele. Denn das gesundheitsorientierte Thermalbad, dessen Wasser 32-36°C warm ist, konzentriert sich ganz auf die Erholung des Körpers und die Steigerung der eigenen Vitalität. Das angenehm warme Heilwasser bietet Ihnen eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine tiefgehende Entspannung des Körpers und hilft Ihnen, Ihren Alltagsstress abzubauen. Das Außenbecken ist ganzjährig geöffnet und macht das Baden auch im Winter zum Erlebnis, zumal der 36°C warme Hot-Whirlpool im Innenbereich der Therme für zusätzliche Tiefenentspannung sorgt. Besonders beliebt bei den Gästen der Driburg Therme ist die großzügig konzipierte Saunalandschaft mit ihren unterschiedlich temperierten Saunen und Dampfbädern. Mit dem Qualitätszeichen „Sauna Premium“ ist die Driburg Therme mit dem höchsten Prädikat des Deutschen Saunabundes ausgezeichnet worden.

Abgerundet wird das Angebot der Driburg Therme durch verschiedene Wellness- und Gesundheitsangebote, wie Seifenbürsten- und Ganzkörpermassagen, kosmetische Behandlungen und Wassergymnastikkurse.

Gönnen auch Sie sich ab 89,- € tiefgreifende Entspannung mit Pauschal-Arrangement „Thermalbadwochenende“. Das Angebot beinhaltet 2 Übernachtungen mit Frühstück (HP auf Wunsch), 1 Tageskarte für die Driburg Therme inklusive Nutzung des attraktiven Sauna- und Dampfbadangebotes sowie die Kurkarte mit Gutscheinheft.

Lange Str. 140

33014 Bad Driburg

Telefon +49 52 53 98 94-0

info@bad-driburg.com

www.bad-driburg.com