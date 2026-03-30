(Foto: Finn Lehrke): Lebensretter im MaÃŸanzug: Die GefÃ¤ÃŸchirurgen Ernest Danch und Stefan Heisel mit einer speziell angefertigten fenestrierten Stent-Prothese fu?r die Bauchschlagader.

MaÃŸgefertigte Stentprothesen fu?r die Bauchschlagader

Wenn die WÃ¤nde der Arterien krankhaft geschwÃ¤cht sind, kann das lebensgefÃ¤hrlich werden. â€žEin Aneurysma gleicht einer tickenden Zeitbombeâ€œ, warnt GefÃ¤ÃŸchirurg Ernest Danch, Leitender Arzt der gefÃ¤ÃŸchirurgischen Abteilung am HDZ Bad Oeynhausen. â€žOft bleibt eine krankhafte Aussackung lange unbemerkt â€“ bis sie reiÃŸt. PlÃ¶tzliche, starke Schmerzen sind dann immer ein Fall fu?r den Notarzt.â€œ Besonders hÃ¤ufig betroffen ist die Bauchschlagader (Aorta abdominalis). Im HDZ NRW behandeln Ernest Danch, Oberarzt Stefan Heisel und ihr Team regelmÃ¤ÃŸig Patienten mit sogenannten Bauchaortenaneurysmen. MÃ¤nner ab 65 Jahren haben Anspruch auf eine kostenlose Ultraschalluntersuchung zur Fru?herkennung â€“ doch viele nehmen dieses Angebot nicht wahr. Daher ist eine solche GefÃ¤ÃŸerweiterung der Bauchschlagader nicht selten ein typischer Zufallsbefund â€“ so wie bei einem 68-jÃ¤hrigen Patienten, der bei einer Prostatavorsorgeuntersuchung auffiel und einst bereits einen Stent im Brustkorb erhalten hatte.Â Medikamente gegen ein Aneurysma gibt es nicht. â€žAb einem Durchmesser von etwa fu?nf Zentimetern sollte eine Stent-Prothese eingesetzt werden, um eine Ruptur und damit lebensbedrohliche innere Blutungen zu verhindern.â€œ Fu?r ihren Patienten mussten die GefÃ¤ÃŸspezialisten eine besonders passgenaue Behandlungsstrategie planen.

Individuelle GefÃ¤ÃŸanatomie

Dazu muss man wissen, dass die Bauchaorta das grÃ¶ÃŸte BlutgefÃ¤ÃŸ im Bauchraum ist. â€žVon ihr zweigen wichtige Arterien ab, die unter anderem Leber und Nieren versorgenâ€œ, erklÃ¤rt Oberarzt Stefan Heisel. â€žEine Standardprothese wu?rde hier womÃ¶glich wichtige ZugÃ¤nge blockieren, deshalb benÃ¶tigen manche Patienten eine individuell angefertigte, sogenannte fenestrierte Stent-Prothese. Mit kleinen oder grÃ¶ÃŸeren Ã–ffnungen an den richtigen Stellen ersehen, beru?cksichtigt eine solche MaÃŸanfertigung die abzweigenden GefÃ¤ÃŸe.â€œ Exakte Bildgebung und sorgfÃ¤ltige Planung sind notwendig, um das individuelle Unikat einer fenestrierten Stent-Prothese beim Hersteller anfertigen zu lassen: Die Chirurgen vermessen zunÃ¤chst millimetergenau, wo sich die lebenswichtigen GefÃ¤ÃŸabgÃ¤nge bei ihrem Patienten befinden und wie groÃŸ diese sind. Herstellung und Lieferung der speziellen GefÃ¤ÃŸstu?tze aus biokompatiblem Dacron-Material dauern etwa vier bis sechs Wochen. Eingesetzt wird sie anschlieÃŸend minimalinvasiv u?ber ein kathetergestu?tztes Verfahren im Hybrid-Operationssaal. Unter RÃ¶ntgenkontrolle wird die Prothese so prÃ¤zise positioniert, dass anschlieÃŸend alle 2 wichtigen, abzweigenden Arterien weiter durchblutet bleiben. Kleine zusÃ¤tzliche Stents sichern diese Verbindungen ab. Der 68-jÃ¤hrige hat den prophylaktischen Eingriff gut u?berstanden. Das kathetergestu?tzte Verfahren ist seit Jahren etabliert und erfordert besonders erfahrene GefÃ¤ÃŸchirurgen. Dank exzellenter technischer und personeller Ausstattung im HDZ NRW kann hier die komplette Aorta vom Ursprung am Herzen bis zum Bauchraum behandelt werden. â€žSolche Therapieangebote gehÃ¶ren unbedingt in ein spezialisiertes Zentrumâ€œ, betont Ernest Danch. Aneurysmen kÃ¶nnen auch an anderen GefÃ¤ÃŸen oder in der Herzwand auftreten. â€žEntscheidend fu?r die Behandlung sind immer Lage und GrÃ¶ÃŸe der Aussackungâ€œ, so die GefÃ¤ÃŸspezialisten. Zur Vorbeugung raten sie, Risikofaktoren wie Bluthochdruck und Rauchen konsequent zu meiden und die Vorsorgeempfehlung der Krankenkassen wahrzunehmen.