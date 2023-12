ANZEIGE

Ein erfülltes und aktives Leben bis ins hohe Alter – das ist wohl das Ziel eines jeden Menschen. Ein Schlüssel dazu ist ein gesunder und tiefer Schlaf. Leider nehmen Schlafprobleme in unserer Gesellschaft in allen Altersgruppen zu. Deshalb widmet sich die Deutsche Messe vom 16. bis 18. Februar in Hannover mit einem vielfältigen Programm ganz dem Thema Schlafgesundheit.

Im Rahmen der „besser schlafen“ Konferenz informiert die renommierte Medizinjournalistin Vera Cordes in einem Vortrag über Tipps und Tricks für erholsamen Schlaf, die sie in ihrer langjährigen Tätigkeit als Moderatorin der Sendung “Visite!” gesammelt hat und Schlafcoach Markus Kamps wird in einem weiteren Vortrag den unterschätzten Wert des Betts für die Rückengesundheit beleuchten und aufzeigen, wie eine ergonomische Schlafumgebung zu einem gesunden Rücken beitragen kann. Reinhard Wagner vom Arbeitskreis Schlafapnoe Niedersachsen informiert in seinem Vortrag über das oft unterschätzte Thema “Schlafapnoe und Sekundenschlaf”. Ebenso wird Dr. Claus Klingeberg in einem separaten Vortrag über Therapiemöglichkeiten bei Schlafapnoe aufklären. Im Rahmen des ganzheitlichen Konzepts sorgt Fitnesscoach Nico Airone für Bewegung unter den Messebesucherinnen und – Besuchern. Er wird eine effektive Morgen- und Abendroutinen vorstellen und diese gemeinsam einüben. Denn körperliche Aktivität und Entspannung gehen Hand in Hand, um einen gesunden Schlaf zu fördern. Die Firma Dormiente, bekannt für ihre natürlichen Schlafprodukte, bietet den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit in einer Kissenbefüllaktion, mehr über die Eigenschaften und Vorteile von Materialien wie Zirbe und Hanf zu erfahren. Darüber hinaus wird die Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) am Sonntag, dem 18. Februar 2024 ein Patientenforum anbieten. Hier werden schlafsuchende Besucher:innen über die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Schlafmedizin informiert und Fragen werden hier ausführlichst beantwortet. Moderiert wird die Veranstaltung von Journalist und Fernsehmoderator Holger Wienpahl. Die „besser schlafen“ in Hannover verspricht somit nicht nur ein umfassendes Angebot an Informationen und Produkten für einen besseren Schlaf, sondern auch die Chance, sich direkt von Experten beraten zu lassen und aktiv an Workshops teilzunehmen. Ein Event, das somit nachhaltig zu einer besseren Lebensqualität beitragen kann.

