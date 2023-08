-ANZEIGE- Fotoquelle: © Johannesbad Abendstimmung Bad Füssing bietet einen unvergleichlichen Rahmen, um Aktivsein, Urlaubsspaß und Gesundheit miteinander zu verbinden. „Wir machen Urlaub zur Erholung, aber wir reisen als Erfüllung“, sagt ein Sprichwort. Mehr als 300 Gastgeber im bayerischen Bad Füssing an der deutsch-österreichischen Grenze tun alles, um Ihre Urlaubsträume wahr zu machen. Das beliebteste Gesundheitsreiseziel Europas liegt in Niederbayern eingebettet in die ursprüngliche Natur der unberührten Flussauen des Inns.

Ob bei einem beflügelnden Wellness-Wochenende oder einem Aktiv-Urlaub in paradiesischer Umgebung: Schenken Sie sich neue Gesundheit und Lebensfreude! Bad Füssing bietet Ihnen das ganze Jahr über beste Voraussetzungen für eine kurze Wohlfühl-Auszeit oder auch eine mehrwöchige Kur.

Den Alltag hinter sich lassen

Bad Füssing ist der Ort der Millionen Blüten: Hier kann man die Atmosphäre der Parks und der Wälder auf sich wirken lassen und der Stille lauschen. Wer in die Natur eintaucht, tut etwas für seine Gesundheit. Finden Sie bei einem „Waldbad“ Entspannung und Ruhe oder vergessen Sie bei einer „Wald-Meditation“ die Sorgen des Alltags!

Ein heilkräftiger Schatz aus 1.000 Metern Tiefe

Das „Geheimnis“ für die Beliebtheit Bad Füssings ist die legendäre Heilwirkung des aus 1.000 Meter Tiefe sprudeln, 56 Grad heißen Thermalwassers. Der Ort wird auch Sie mit einer Vielfalt begeistern, die keine Wünsche offen lässt.

Einzigartige Rad- und Wandertouren durch wunderschöne Wald- und Naturlandschaften

Bad Füssing und seine Umgebung lassen sich wunderbar zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Freuen Sie sich auf idyllische Flussauen, Wälder und Naturschutzgebiete in überwiegend flachem Gelände. Es gibt auch viele Gelegenheiten zur gemütlichen Einkehr am Wegesrand. Für Tourenradler gibt es direkte Anschlussmöglichkeiten an den beliebtesten Radweg Europas, den Donauradweg von Passau nach Wien, sowie an den Inntal-, den Rottal- und den geschichtsträchtigen Römerradweg.

Genuss, Kultur und Unterhaltung auf höchstem Niveau

Nach einem aktiven Tag bietet der Ort Genuss, Kultur und Unterhaltung auf höchstem Niveau: mit einem Veranstaltungsprogramm, das mit fast 2.000 Höhepunkten jährlich überrascht, einer Spielbank sowie einer kulinarischen Erlebnisreise in den zahlreichen Restaurants.

Einmal Bad Füssing, immer Bad Füssing

Es ist die Vielfalt der Attraktionen, die einen Wohlfühl-Urlaub in Bad Füssing unvergleichlich macht — und einer der Gründe, warum 90 Prozent der Erstbesucher als Stammgäste immer wieder kommen.

Bad Füssing als „Advents-Wunderland“

Der Jahresausklang wird in Europas beliebtestem Kurort in diesem Jahr besonders stimmungsvoll: Bad Füssing verwandelt sich am letzten Wochenende im November und am ersten Adventswochenende im Dezember beim „Bad Füssinger Winterzauber“ in ein Advents-Wunderland mit Christkindlmarkt-Romantik, glitzernden Lichtern, dem Duft von gebrannten Mandeln und Zimt sowie weihnachtlicher Live-Musik.

Das Team des Kur- & GästeService unterstützt Sie gern bei der Planung und Vorbereitung Ihrer unvergesslichen Auszeit in Bad Füssing.

Kur- & GästeService Bad Füssing

94072 Bad Füssing

Tel. 08531 975-580

tourismus@badfuessing.de

www.badfuessing.de