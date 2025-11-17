Bad Staffelstein, der Gottesgarten am Obermain

Kurpark Frontansicht Â© Tourist Information Bad Staffelstein

BAD STAFFELSTEIN. Es gibt in Franken einen Ort, der â€“ ganz objektiv â€“ fast alle WÃ¼nsche an ein Traum-Reiseziel erfÃ¼llt: Bad Staffelstein. Die historische Stadt am Obermain punktet gleichermaÃŸen mit reicher Geschichte, SehenswÃ¼rdigkeiten, einer der schÃ¶nsten Naturlandschaften im ganzen Land und als Heilbad und Ort der Gesundheit noch dazu mit der wÃ¤rmsten und stÃ¤rksten Thermalsole Bayerns.

Mitten im â€žGottesgarten am Obermainâ€œ liegt Bad Staffelstein

Auf der einen Seite erhebt sich das prunkvolle, von den BrÃ¼dern Dientzenhofer erbaute Kloster Banz auf einem Bergsporn, auf der anderen Seite die strahlend barocke Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen, das berÃ¼hmte Meisterwerk Balthasar Neumanns aus dem 18. Jahrhundert. Tausende von GlÃ¤ubigen erbitten in der einzigartigen Basilika jedes Jahr die FÃ¼rsprache der 14 Nothelfer. Zwischen den beiden beeindruckenden Bauwerken flieÃŸt die Lebensader Main, und Ã¼ber allem erhebt sich der markante Staffelberg, auf dem sich einst ein keltisches Oppidum befand. 1492, am Ãœbergang vom Mittelalter zur Neuzeit, wurde Staffelsteins berÃ¼hmtester Sohn geboren: Adam Ries(e), der sprichwÃ¶rtliche Rechenmeister und Mathematiker. Durch seine RechenbÃ¼cher gab er dem einfachen Volk Einblick in die Bedeutung und Anwendbarkeit der Mathematik in vielen Bereichen des tÃ¤glichen Lebens.

WÃ¤rmste und StÃ¤rkste Thermalsole Bayerns

Im modernen Kurzentrum zeigt Bad Staffelstein ein ganz anderes Gesicht. Hier finden gesundheitsbewusste Besucher die vielfach ausgezeichnete Obermain Therme mit der wÃ¤rmsten und stÃ¤rksten Thermalsole Bayerns. Fast 3.000 mÂ² WasserflÃ¤che, verteilt auf 25 Innen- und AuÃŸenbecken und einen Naturbadesee, warten darauf entdeckt zu werden. Die einmalige Kombination unterschiedlicher Mineralien ist auÃŸergewÃ¶hnlich, die Mineralstoffe im Wasser Ã¼bertreffen fast ums Hundertfache die Mindestwerte fÃ¼r die Anerkennung als Heilwasser. Wellness-Freuden vom Feinsten und 11 Themensaunen erwarten die Besucher auch im 15.000 qm groÃŸen SaunaLand, das vom Deutschen Saunabund als Premium-Sauna mit fÃ¼nf Sternen ausgezeichnet wurde. Ein wahrer Ort der Erholung ist auch der angrenzende Kurpark. Dort dÃ¼rfen die Besucher beim Spazierengehen die wertvolle Bad Staffelsteiner Sole einatmen, die in den Gradierwerken vernebelt wird â€“ eine echte Wohltat fÃ¼r Lunge und Atemwege.

Kurort Bad Staffelstein – perfekt fÃ¼r Radler und Wanderer

Radler und Wanderer genieÃŸen auf bestens ausgeschilderten Wegen â€“ darunter dem als QualitÃ¤tsradweg ausgezeichneten Mainradweg â€“ in vollen ZÃ¼gen die sanft-hÃ¼gelige Landschaft des Oberen Maintals und erleben immer wieder die Ã¼berwÃ¤ltigende Aussicht auf das â€žStaffelsteiner Dreigestirnâ€œ mit dem Staffelberg, Kloster Banz und der Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen. Selbst in Franken, dem Landstrich mit der grÃ¶ÃŸten Brauereidichte Europas, ist es auÃŸergewÃ¶hnlich: Nicht weniger als elf (!) Brauereien im Stadtgebiet von Bad Staffelstein wetteifern um die Gunst der Bierfreunde. Die zumeist kleinen Hausbrauereien produzieren ihr Bier lediglich fÃ¼r den Ausschank in ihren eigenen GaststÃ¤tten â€“ und das in einer QualitÃ¤t und unÃ¼bertrefflichen Geschmacksvielfalt, wie dies nur handwerkliche Arbeit und Liebe zum Genuss zustande bringen. Das Bier genieÃŸen die GÃ¤ste in urigen Gaststuben und BiergÃ¤rten – am liebsten bei frÃ¤nkischen Gerichten und deftigen Brotzeiten. Und auch die ehrlichen, handgemachten SpezialitÃ¤ten der Ã¶rtlichen BÃ¤ckereien und Metzgereien wie Hausmacherwurst und Brot aus dem Holzbackofen sind eine Klasse fÃ¼r sich. Typisch frÃ¤nkisch eben.

