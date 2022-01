-ANZEIGE-

Fotoquelle: (c) Lechtaler Hof Gesellschaft mbH, Bregenzerwaldstr. 55, 6767 Warth am Arlberg, Austria

Zur Sommer- wie zur Winterzeit ist das bergige Österreich ein wunderbarer Ort für kurze Wochenendtrips, ebenso wie für ausgiebige Urlaube. Hoch oben in den Bergspitzen kann der Kopf abschalten und jeder darf einfach Mensch sein. Damit ein solcher Urlaub zur Erholung und Entspannung führt, muss er richtig geplant sein.

Die meisten Touristen kommen her, um zu entspannen. Die weiten Schneelandschaften verbunden mit Spaziergängen durch die Berge oder Österreichs wunderbar urigen Kleinstädten sind ein Traum für das persönliche Wohlbefinden. Die meisten Besucher machen dabei die Beobachtung, dass eine möglichst luxuriöse Unterkunft den Wohlfühlfaktor bestens verstärkt.

In Österreich sind dabei Gebäude besonders im Trend, die an Almhütten erinnern. Am liebsten soll die Fassade aus Holz bestehen, riesige Balkons sollen den Bergblick erlauben und der Grundschnitt dieser groß-klobigen Hütten ist immer annähernd quadratisch.

Eine höchst moderne solche Unterkunft für einen Urlaub in einer Luxus Lodge am Arlberg in Österreich ist die Luxus Lech Valley Lodge Österreich. Ende 2022 fertiggestellt, werden Sie hier in besten Lodges untergebracht.

Angesiedelt sind die Luxus Lodges Österreich in der Gegend rund um den Arlberg und der Stadt Lech. Darum haben Sie von fast allen Lodges aus einen makellosen Blick auf den wunderschönen Arlberg.

Zwei bis 8 Personen finden in einer Lodge Platz, welche bis zu 140 m² Fläche besitzen kann. Suites und ähnliche Sonderräume erlauben auf weniger Fläche die Extraportion Komfort und Luxus. Luxus wird hier groß geschrieben, die Zimmer sind entsprechend ausgestattet. Jedes Schlafzimmer bekommt so ein voll ausgestattetes Bad angereiht, welches neben WC und Dusche auch eine Badewanne hat. Die Luxus Lodges in Österreich verfügen zudem in der Regel über eine voll ausgestattete Küche, einen Kachelofen mit Kamin für die kühlen Wintertage und natürlich über Sat-TV. Erlauben Sie sich hier einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten:

Der Arlberg: Eine Gegend der Vielseitigkeit

Die Gegend rund um den Arlberg ist perfekt dafür geeignet, um eine Luxus Lodge in Österreich zu beziehen. So residieren Sie her in der Nähe der Wintersport-Stadt Garmisch-Partenkirchen. Es lohnt sich, die weltberühmte Skirampe zu besuchen und vielleicht den ein oder anderen Olympiasieger beim Training zu erwischen.

Auch liegt der Arlberg zwischen zwei österreichischen Bundesländern, die sich Voralberg und Tirol nennen. Tirol zählt laut vielen deutschen Besuchern zu der schönsten Gegend des Landes, was viele auf die Nähe zu Italien zurückführen. Neben ausgiebigen Wandertouren können Sie sich Fahrzeuge für entspannte Spazierfahrten anmieten. Um die Landschaften nochmal besser bewundern zu können, gibt es in dieser Region eine Hülle und Fülle an Skilifts, damit Sie jeden Berg auch von oben bewundern dürfen.

Perfekt für Winter wie Sommer

Wissen Sie noch nicht ganz, was Sie über den Urlaub hinweg machen möchten, helfen Ihnen die Betreiber der Luxus Lodges in Österreich gerne weiter. Mit lokalen Partnern zusammen bieten Sie so eine Bandbreite an Aktivitäten an. Hierzu gehören typische Aktivitäten für den Winter, wie das Freeriden, Snowboarden, Skifahren, Heli Skiing und zahlreiche Wellness-Touren.

Auch im Sommer lassen sich nun weitere Aktivitäten durchführen. Bei Wandertouren kann Sie das Personal bspw. beraten, damit Sie die besten Routen finden und durchgehend schöne Ausblicke vernehmen können. Klettertouren werden ebenfalls angeboten, wobei Touren für Anfänger, ebenso wie für Profis angeboten werden. Sind Sie also noch nie geklettert, brauchen Sie sich darum nicht sorgen – Hier kümmert man sich um Sie.

Cabriotouren durch die wunderbar bergigen Landschaften zählen zur liebsten Sommeraktivität vieler Deutscher sowie Österreicher. In Österreich können Sie darum sehr flotte Modelle anmieten, um kurze Trips mit ihnen erleben zu dürfen. Besonders der sportliche Autobauer Porsche legt viel Wert darauf, dass in Österreich jeder für sich selbst erfahren kann, dass die Stuttgarter Autos auch in den bergigsten Landschaften ohne Probleme voranschreiten.

Canyoning kann aufgrund der einmaligen felsigen Landschaft an einigen Orten rund um den Arlberg betrieben werden. Freuen Sie sich darauf, die tosende Wasserkraft hautnah erleben und spüren zu dürfen.

Zu Guter Letzt gibt es in der Region zahlreiche und riesige Golfplätze. Treffen Sie sich hier mit Gleichgesinnten auf ein Spiel und lernen Sie neue Freunde in Österreich kennen. Gerne können Sie die Lech Valley Lodges einfach anrufen und wir reden darüber, wie Sie den Urlaub in Österreich optimal verbringen können.

Weitere Infos: www.lech-valley.com