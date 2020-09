CBD Produkte auch fÃ¼r Tiere

-ANZEIGE-

Cannabidiol (CBD)

Der CBD Discounter ist ein führender Schweizer Anbieter von CBD Produkten und Zubehör. Er zeichnet sich durch ein grosses Sortiment an qualitativ hochstehenden Produkten und sehr günstige Preise aus. Zudem ist er ein Meister der Logistik und sorgt dafür, dass die bestellten Produkte schnell und zuverlässig den Weg zu seinen Kunden finden. Und ab einem Bestellwert von CHF 59 ist dies erst noch völlig kostenlos.

Grosses Sortiment an CBD Produkten

Das grosse Sortiment an qualitativ hochstehenden CBD Produkten umfasst CBD Tropfen (CBD Öl & Tinkturen), CBD Hanf (CBD Blüten & Trim), CBD E-Liquids, CBD Wellness und CBD für Tiere. In allen Bereichen wird eine grosse Auswahl an Produkten von führenden Schweizer Produzenten angeboten. Zudem versorgt der CBD Discounter seine Kundschaft auch gleich mit dem nötigen Zubehör. So werden im Onlineshop auch Vaporizer, E-Zigaretten, Grinder, Papers und vieles mehr angeboten. Da es beim Zubehör ebenfalls regelmässig Aktionspreise gibt, profitieren die Kunden auch dort von äusserst attraktiven Konditionen.

CBD wird immer beliebter

CBD erfreut sich in den letzten Jahren einer stetig zunehmenden Beliebtheit und ist längst in einer breiten Bevölkerungsschicht angekommen. Es soll bei zahlreichen Leiden und Beschwerden helfen und wird teilweise sogar von Ärzten empfohlen. Oftmals steht dabei die beruhigende Wirkung im Mittelpunkt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Konsumenten CBD Tropfen einsetzen, um besser einschlafen zu können. Daneben entdecken auch immer mehr Sportler und Athleten die positiven Eigenschaften von CBD. So soll es entzündungshemmend wirken und der Regeneration förderlich sein.

Schnelle und zuverlässig Lieferung

Der CBD Discounter hat sein Lager und seine Logistik vollständig an YellowCube ausgelagert. YellowCube ist ein Logistikdienstleister der Schweizerischen Post, der insbesondere für KMUs eine schnelle und zuverlässige Bestellabwicklung garantiert. Damit werden Bestellungen, die bis 17 Uhr übermittelt werden, in der Regel noch am gleichen Tag verpackt und versendet. Leider bietet CBD Discounter nur einen Versand innerhalb der Schweiz an. Dies weil die Gesetzlage in Bezug auf THC in der Schweiz und der EU sehr unterschiedlich sind. In der Schweiz ist ein THC Gehalt von 1% erlaubt, was fünfmal höher ist, als z.B. die erlaubten 0.2% THC in Deutschland.