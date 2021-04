-ANZEIGE-

Als Zahnärzte lieben wir Dein Lächeln. Und mit gesunden Zähnen wird Dir dies nicht schwerfallen. Durch eine gründliche Prophylaxe kannst Du Deine Zähne pflegen und sie schützen.

Vereinbare online einen Termin in unserer Bremer Praxis.

Nimm Dir für die Vorsorge eine gute Stunde Zeit.

Lehne Dich entspannt zurück und lass Dich von unserem Team und den tollen Bildern auf den Fernsehern an der Decke unterhalten, während unsere Prophylaxe-Assistentin Dir professionell alle Beläge entfernt, die Zähne poliert oder Fissuren versiegelt.

Die Behandlung zur Vorsorge für Deine Zähne umfasst neben der Beseitigung von Plaque selbst an schwer zugänglichen Stellen auch die Entfernung von kleineren Verfärbungen oder Ablagerungen.

Auf den Zähnen und etwas unterhalb des Zahnfleischrandes werden Beläge mit Kratzinstrumenten gesäubert. Warst Du länger nicht bei der Prophylaxe oder leidest Du unter starkem Zahnstein, werden wir mit einem modernen Ultraschallgerät alles sanft entfernen.

Die anschließende Politur mit Fluorid sorgt dafür, dass Dein Zahnschmelz gestärkt wird. Daneben können sich später auftretende Verfärbungen weniger anhaften.

Bei einer Fissur Behandlung werden kleinste Rillen auf der Zahnoberfläche versiegelt. Diese sind für normale Zahnbürsten nicht zu erreichen und können unter Umständen zu Karies führen, da sie häufig sehr lange unbemerkt bleiben.

Außerdem beinhaltet unsere Prophylaxe Aufklärung über Deine persönliche Zahngesundheit. Unser Team nimmt sich dabei Zeit, potentielle Probleme rechtzeitig zu identifizieren und gemeinsam eine vorbeugende Lösung zu finden. Für uns gibt es nichts Schöneres, als unseren Patienten beim nächsten Besuch versichern zu können, dass alles in bester Ordnung ist.

Brauche ich eine Prophylaxe beim Zahnarzt?

Wenn Du Dich in der Zukunft vor hohen Behandlungskosten schützen willst, auf jeden Fall. Wir empfehlen, unsere Zahnreinigung mindestens ein- bis zweimal im Jahr durchzuführen. So schützt Du Dich vor Erkrankungen wie Zahnfleischentzündungen und Parodontose. Aus diesem Grund bieten wir auch unseren kostenlosen Recall-Service an, über den Du per E-Mail ganz einfach automatisch an Deinen nächsten Termin erinnert wirst.

Da Zahnbelag aus Bakterien besteht, die zu Entzündungen führen können, ist eine regelmäßige Entfernung absolut notwendig. Hält sich Zahnbelag über längere Zeit auf den Zahnoberflächen, können sich Entzündungen ungehemmt ausbreiten. Dann wird aus einer einfachen Zahnfleischentzündung eine tiefgreifende Parodontitis. Das ist ernst zu nehmen, da sich diese Erkrankung auf den gesamten Körper auswirken kann.

Doch nicht nur unsere Vorsorge in der Praxis ist wichtig: die meiste Arbeit erledigst Du als Patient selbst zu Hause. Für gute, regelmäßige Zahnhygiene gibt es verschiedene Möglichkeiten, von Zahnbürste und einer guten Zahnpasta, die bei jedem vertreten sein sollte, bis zur Zahnseide, Interdentalbürstchen und Mundspülung, mit denen Du ggf. auch sonst schwer zugängliche Stelle in fast jedem Mundwinkel erreichen und säubern kannst.

Auch die richtige Zahnputztechnik für Deine Zähne ist da gefragt. Immer wieder hören wir unseren Patienten Sätze wie: „Das hat mir vorher niemand so erklärt oder gezeigt!“ Das wollen wir ändern und nehmen uns dafür besonders gerne Zeit!

Für starke Zähne und ein gesundes Lächeln

Unsere Praxis hat sich zum Ziel gesetzt, allen Patienten mit einer transparenten Beratung und einfachen Terminvergabe die Prophylaxe ans Herz zu legen. Denn nur durch eine regelmäßige Vorsorge beim Zahnarzt und dem Zähneputzen zu Hause bleibt ein Lächeln das, was es sein soll: wunderschön. Dabei achten wir besonders auf:

Zahnfleisch/Zahnfleischveränderungen/Zahnfleischverlust, Entzündungen

Zahnschmelz/Entmineralisierungen/Früherkennung von Karies

Entstandene Schäden durch zu viel oder zu wenig Putzen

Stabilität der Zähne

Probleme, Ursachen und Lösungen der individuellen Mundhygiene zur Abstimmung der optimalen und wirkungsvollsten Zahnpflege

Ausführliche Aufklärung durch Demo, Übungen und Kontrollen, bis bei der Zahnreinigung festgestellte Probleme behoben sind

Spezifische Themen wie z.B. Besonderheiten der Zahnpflege für Patienten mit Retainer

Wir wollen mehr für Dich

Als Zahnarztpraxis des 21. Jahrhunderts wollen wir mehr. Ein Mehr an Transparenz bei der Beratung, Terminvergabe, jeder einzelnen Behandlung. Zudem möchten wir sicherstellen, dass Du Dich als Patient/in einfach gut fühlst. Mithilfe von hygienischen Maßnahmen in der Praxis, einer Terminvergabe ohne Überschneidungen mit anderen Patienten sowie einer modernen Lüftung- und Klimaanlage.

Nachhaltige Zahnmedizin zu gestalten, ist unser Credo. Dem haben wir uns als Team seit der Gründung verpflichtet. Durch vorsorgliches Kontrollieren und Eingreifen bei einer Prophylaxe ersparst Du Dir nicht nur Kosten, es lässt Dich auch gut gelaunt in die Zukunft blicken. Denn böse Überraschungen wie fortschreitende Karies oder Zahnfleischentzündungen bleiben Dir erspart.

In Zeiten der Digitalisierung in jeder Branche machen wir mit: mit einer online Terminvergabe, dem online Ausfüllen des Fragebogens beim Erstbesuch sowie einer digitalen Rechnung. Darüber hinaus kümmern wir uns um aktive Verbrauchsreduzierung, regen nachhaltige Prozesse an und unterstützen gemeinnützige Projekte. Denn nur so sieht für uns eine Zahnarztpraxis im 21. Jahrhundert aus.