Hildegard von Bingen (1089-1179) ist eine der hervorragendsten Frauengestalten des 12.Jahrhunderts. Sie war adeliger Herkunft und besaß seit ihrem fünften Lebensjahr die Gabe, in wachem Zustand Visionen zu erleben. Mit acht Jahren trat sie in das Frauenkloster auf dem Disibodenberg im Nahegau ein, wurde Nonne und schließlich Äbtissin. Sie gründete selbst zwei Benediktinerinnenklöster, eines auf dem Rupertsberg bei Bingen und eines in Eibingen bei Rüdesheim.

Mit dreiundvierzig Jahren begann sie, einer inneren Stimme folgend, mit der Aufzeichnung ihrer Visionen, die höchstes Lob vom Papst und von den Gelehrten ihrer Zeit bekamen. Noch heute sind sie Forschungsobjekt vieler Historiker. Der Konstanzer Arzt Dr. Gottfried Hertzka (1913-1997) machte Hildegards Wissen zum Fundament seiner neuen Naturheilkunde, die als Hildegard-Medizin weltweite Beachtung findet. Vielseitig wirksam ist z.B. Galgant-Honig. Dafür rührt man etwa 20 g Galgant-Pulver aus der Apotheke in ein halbes Glas flüssigen Honig ein. 3-4 x täglich lässt man eine Messerspitze davon langsam im Mund zergehen oder streicht die Masse auf ein Butterbrot. Die Galgant-Wurzel schmeckt scharf-aromatisch und ist mit Ingwer verwandt. Sie hat einen günstigen Einfluss auf die Verdauung, löst Blähungen und Krämpfe und mindert Übelkeit. Hildegard verwendet sie auch als herzstärkendes Mittel. Zudem wirkt Galgant durch den Gehalt an ätherischen Ölen gegen Halsentzündungen und Erkältungen. Er stärkt das Immunsystem und ist bei beginnenden Infekten akut und vorbeugend anwendbar. Auch viele Speisen bekommen mit Galgant einen würzigen Geschmack, z.B. Gemüsesuppe, Risotto, Aufläufe, Wok-Gerichte und Saucen. Übrigens empfiehlt Hildegard viele ihrer Heilpflanzen als Gewürz und als Beigabe zu den täglichen Mahlzeiten. Damit unterstreicht sie den gesundheitlichen und vorbeugenden Wert der Ernährung.

Galganthonig Galgant rühre in Honig ein.

Der Honig soll schön flüssig sein.

Zwanzig Prozent gebe hinein.

Den feinen Honig mach‘ ich mir

Als wahres Lebenselixier.

Was er bewirkt, verrat‘ ich dir:

Entzündung, Krämpfe lindert er.

Der Herzfunktion nützt er noch mehr.

Das Pumpen fällt dem Herz nicht schwer.

Gut tut er dem Immunsystem.

Dem Magen ist er angenehm.

Erkältung heilt er außerdem.

Entzündungen jeglicher Art,

Erbrechen auf der Kreuzschifffahrt,

Ein Schnupfen blieb mir auch erspart.

Schlappheit, Kolik und Hexenschuss,

Selbst mit dem Kopfweh, war schnell Schluss,

Migränefrei, ein Hochgenuss.

Zahnfleischentzündung, Rückenweh,

Wohltat von Kopf bis großer Zeh

Und hustenfrei, trotz Eis und Schnee.



Aus dem Buch:

“Mit Hildegard von Bingen kann Gesundheit gelingen

– Ein Lyrisches Handbuch der Hildegard-Medizin“

von Marianne Porsche-Rohrer

ISBN: 978-3-9821184-0-6 Preis: € 9,95

Seitenzahl: 134

Sprache: deutsch

Zu beziehen über den Buchhandel

oder die Verfasserin: porsche-rohrer.praxis@t-online.de