Depressive Stimmung durch Herbsteinbruch

Die BlÃ¤tter fallen. Es regnet in StrÃ¶men. Der Himmel ist grau. Wolken bedecken den ganzen Tag die strahlende Sonne. Es wird frÃ¼her dunkel und es fÃ¼hlt sich einfach schmuddelig an. Diese umschreibenden SÃ¤tze kÃ¶nnten derzeit von vielen Menschen stammen, die in eine Art Herbstblues rutschen und diese Jahreszeit voller Wechsel am liebsten ganz schnell hinter sich bringen wÃ¼rden.



Fotoquelle: 123RF

Auch wenn der Herbst an sich viele schÃ¶ne Seiten zu bieten hat und gerade der goldene Herbst viele Fans und AnhÃ¤nger hat.

Auch hier ist der Vitamin-D-Mangel schuld

Wie auch bei der bekannten Winterdepression, Ã¼ber die wir bereits berichtet haben, ist der Vitamin-D-Mangel daran schuld. Besonders bei einem sehr dÃ¼steren Herbsteinbruch mit wenigen Lichtstunden und vielen Wolken und Regen kann sich die Winterdepression schon verfrÃ¼ht zeigen. Die Symptome sind dabei einer Depression gleichzusetzen, bis auf das sich oft im Gegensetz zu einer psychisch bedingten Depression ein HeiÃŸhunger zeigt.Â GlÃ¼cklicherweise kann eine Lichttherapie von 10 Tagen in vielen FÃ¤llen die GemÃ¼tsverstimmung bekÃ¤mpfen und fÃ¼r neue Lebenslust sorgen.

Doch bis zu einer richtigen Winter- bzw. Herbstdepression muss es gar nicht erst kommen. Das Zauberwort heiÃŸt â€žLicht rein lassenâ€œ.Â Menschen, die dazu neigen unter der â€žDunkelheitâ€œ zu leiden, sollten so oft es nur geht sich an der frischen Luft bewegen, besonders dann, wenn sich die Sonne einmal deutlich zeigt. Auch helfen lichtdurchflutete RÃ¤ume. Gardinen sollten nicht die Fenster versperren und Energiesparen ist in solchen Zeiten auch nicht ratsam. Vielmehr ist es richtig und gut das Licht einzuschalten und fÃ¼r eine gute Zimmerausleuchtung zu sorgen.

Auch Tiere kÃ¶nnen an der depressiven Stimmung leiden

Nicht nur uns Menschen geht es schlecht, wenn uns das Licht fehlt. Forscher konnten nachweisen, dass auch Tiere Vitamin D brauchen, um ein wohliges Leben zu fÃ¼hren. Wellensittiche, Katzen und Co. sollten deshalb ein schÃ¶nes sonniges PlÃ¤tzchen zur VerfÃ¼gung haben, sofern sie ausschlieÃŸlich in der Wohnung gehalten werden. Bei Katzen lÃ¤sst es sich sogar richtig gut beobachten, wie sie sich wohlig in der Sonne aalen und die Strahlen genieÃŸen. ImÂ Herbst oder Winter zeigen viele Tiere hingegen eine Art SchlÃ¤frigkeit. Waldbewohner bereitet sich unter anderem auf den Winterschlaf vor und Haustiere beobachtet man nun des Ã–fteren beim Nickerchen. Hunde- und Katzenhalter kÃ¶nnen zudem eine vermehrte Nahrungsaufnahme oder vergrÃ¶ÃŸerten Appetit bei ihren Lieblingen feststellen.

So unÃ¤hnlich sind sich Mensch und Tier in dieser Hinsicht also nicht und freuen sich beide Ã¼ber Licht, Sonne und das nÃ¶tige Vitamin D. Durch eine gute Vorbeugung und dem Wissen, wie man seinem KÃ¶rper genÃ¼gend Licht zufÃ¼hren kann â€“ kommt man auch an der Depression und der damit verbundenen Lichttherapie vorbei. Diese wird nach wie vor nicht von den Krankenkassen getragen, obwohl es bewiesen ist, dass an der Winterdepression diese Behandlungsmethode die besten Erfolgsaussichten auf Heilung trÃ¤gt.