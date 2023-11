Die Edelkastanie

Die Früchte der Edelkastanie sind im Gegensatz zu denen der Rosskastanie essbar, allerdings nur in erhitzter Form. Im späten Mittelalter und in der Neuzeit zählten die Edelkastanien (Maronen) zu den Grundnahrungsmitteln der einfachen Leute. Das war gut so, denn ihr Proteingehalt ist hoch. Auch der Gehalt an Kohlenhydraten, Aminosäuren, Mineralstoffen und B-Vitaminen ist erheblich. Maronen haben einen zart süßen, nussigen und etwas mehligen Geschmack. Der systematische Anbau der arbeitsintensiven Edelkastanie ging erst im 17. Jahrhundert durch das Aufkommen neuer Nahrungspflanzen und durch die Einfuhr von

preiswerterem Getreide zurück. Als Arzneipflanze ist sie eher unbedeutend. Dennoch kann man in Apotheken, in denen die Heilmittel der Heiligen Hildegard von Bingen vorrätig gehalten werden, Edelkastanienmehl kaufen und dieses z.B. als cremige Suppe zubereiten. Kastanien sind glutenfrei. Das Mehl kann daher von Zöliakie-Patienten als Getreide-Ersatz verwendet werden, hat aber andere Backeigenschaften als Weizenmehl.

Hildegard schreibt in ihren Anweisungen: „Die Kastanie ist ihrer Natur nach sehr warm, hat eine große Kraft in sich, die der Wärme beigemischt ist und bezeichnet die Weisheit. Was in ihr ist und auch ihre Frucht ist sehr nützlich gegen jede Schwäche des Menschen.“ Der Verzehr von Kastanien lindert Krankheiten und Beschwerden wie Gicht, Kopfschmerzen, Herz-, Milz- und Magenbeschwerden und unterstützt bei der Wiedererlangung des seelischen Gleichgewichts.“ In der Vorfreude auf herrliche, heiße Maroni in einer kleinen Tüte fällt vielleicht vielen von uns der Übergang in die kalte Jahreszeit etwas leichter. Die kleinen Freuden sind oftmals viel mehr wert als die ganz großen kostspieligen.

Johannisbeeren Heiße Maroni, o wie fein!

Am Straßenrand steht der Verkäufer.

Spaziergänger kaufen sie ein,

Auch Kinder und die Schlittschuhläufer.

Heiße Maroni sind begehrt.

Sie wärmen Hände, Bäuche, Seelen.

Auch Hildegard von Bingen lehrt,

Man soll sie jedermann empfehlen.

Sie machen stark, sie spenden Kraft.

Im Feuer kann man sie bereiten.

Ihr hoher Eiweißreichtum schafft

Viel Wohlergeh’n zu allen Zeiten.

Die Frucht, sie half als Nahrung gar

In alter Zeit zum Überleben.

Wenn sie im Haus vorhanden war,

Konnt‘ es nicht Not, nicht Hunger geben.

Wenn man im Herzen Schmerzen hat

Oder die Leber macht Probleme,

Für den hat Hildegard den Rat,

Dass man Kastanien zu sich nehme.

Sogar der Milz schenkt ‘s Wohlbehagen,

Kastaniensuppe zu bereiten.

Kastanienmehl, will ich euch sagen,

Hab‘ ich im Schrank, zu allen Zeiten.

Aus dem Buch „Mit Hildegard von Bingen kann Gesundheit gelingen – Ein lyrisches Handbuch der Hildegard-Medizin “ von Marianne Porsche-Rohrer

ISBN: 978-3-9821184-0-6 Preis: € 9,95 Seitenzahl: 134, Sprache: deutsch Zu beziehen über den Buchhandel oder die Verfasserin: porsche-rohrer.praxis@t-online.de