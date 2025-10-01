Spricht man vonÂ Psoriasis, so ist von einer Schuppenflechte die Rede. Diese gilt als Erkrankung, welche mit einer starken HautentzÃ¼ndung einhergeht. In unseren Breitengraden zÃ¤hlt diese Schuppenflechte zu den hÃ¤ufigsten Hauterkrankungen. Laut Statistiken geht man von 2 bis 3% der BevÃ¶lkerung aus, die unter Psoriasis leiden.



Wie kommt es zu Psoriasis? Wie wirkt sich die Krankheit aus?

Psoriasis wird vererbt oder besser gesagt: Die Veranlagung fÃ¼r diese Krankheit wird vererbt. Es heiÃŸt also nicht, dass es ausbrechen muss, wenn familiÃ¤re Vorbelastungen bekannt sind. Betroffene leiden hÃ¤ufig unter roten, scharf abgrenzenden Schuppenflechtenherden. Sie sind als leicht Ã¼ber das Hautniveau der Umgebung erhÃ¶hte Hautareale erkennbar. Die Herden dieser Flechten treten dabei Ã¤uÃŸerst regelmÃ¤ÃŸig mit einer meist dicken Schuppenkruste auf. Die Schuppenkruste ist durch eine silbrig-weiÃŸe FÃ¤rbung gekennzeichnet. Es gibt keine KÃ¶rperstellen, die vorwiegend betroffen sind â€“ Psoriasis kann am ganzen KÃ¶rper verteilt auftreten.

Wodurch kann bei Schuppenflechte ein Krankheitsschub ausgelÃ¶st werden?

Hier lÃ¤sst sich keine pauschale Aussage treffen, da viele Ã¤uÃŸere EinflÃ¼sse eine Rolle spielen. Die Erkrankung kann jahrelang nicht auftreten und plÃ¶tzlich dennoch sichtbar werden. Genauso normal sind sogenannte SchÃ¼be, welche Wochen, Monate oder auch Jahre andauern kÃ¶nnen. Experten gehen davon aus, dass Provokationsfaktoren eine Rolle spielen wie zum Beispiel Infekte (HalsentzÃ¼ndungen), schwere SonnenbrÃ¤nde, Alkoholkonsum, Stress oder andere psychische Belastungen. Patienten kÃ¶nnen gerade bei stressbedingter Erkrankung wÃ¤hrend eines stationÃ¤ren Aufenthaltes â€žGegenmaÃŸnahmenâ€œ erlernen.

Doch nicht nur Krankheiten kÃ¶nnen AuslÃ¶ser sein. Mitunter reichen auch schon Hautverletzungen aus, um die Schuppenflechte aufblÃ¼hen zu lassen. TÃ¤towierungen oder Piercings kÃ¶nnen ebenso zum Ausschlaggeber werden. Mitunter klingt die Krankheit sogar von alleine ab, zum Beispiel wenn der Infekt ausgeheilt ist oder der Stress im Leben reduziert wird â€“ oftmals wird jedoch erst mit einer Behandlung der gewÃ¼nschte Erfolg erzielt.

Stimmt es, dass die Schuppenflechte im Herbst und Winter oft schlechter wird?

Es ist durchaus mÃ¶glich, dass die Jahreszeiten eine Rolle spielen, denn diesen Zusammenhang bemerken etwa 90 % der Betroffenen. Dabei ist vor allem im Sommer eine Verbesserung feststellbar oder sogar ein vorÃ¼bergehendes Abheilen dieser Hauterscheinung. Im Winter treten dann hÃ¤ufig neue SchÃ¼be auf.

Kann man mit der ErnÃ¤hrung diese Krankheit beeinflussen? Betroffene berichten immer wieder, dass hÃ¤ufiger Genuss von Schweinefleisch die Schuppenflechte aufblÃ¼hen lÃ¤sst. Dieses Nahrungsmittel enthÃ¤lt unter anderem ArachidonsÃ¤ure (FettsÃ¤ure), die eine stark entzÃ¼ndungsfÃ¶rdernde Wirkung vorweist.Â BesondersÂ hohe Konzentrationen dieser SÃ¤ure konnten in folgenden Lebensmitteln festgestellt werden: Schweineschmalz,

Schweinefleisch,

andere fettreiche Fleischsorten,

Wurst,

Eier,

scharfe GewÃ¼rze (Pfeffer, Paprika, Curry, Nelken, Chili),

ZitrusfrÃ¼chte.

Versuchsweise sollten dann auch diese Nahrungsmittel vorÃ¼bergehend gemieden werden. MÃ¶glicherweise kann auch durch eine vermehrte Reizung und Durchblutung der Haut das Krankheitsbild verschlechtert werden.

Sicher ist, dass regelmÃ¤ÃŸiger Alkoholkonsum, wenn auch nur in geringen Mengen, eine negative Wirkung auf die Flechte hat. Bei Ã¼bermÃ¤ÃŸigem Konsum konnten sogar schwere SchÃ¼be festgestellt werden.

Was kann der Arzt gegen Schuppenflechte tun?

In vielen FÃ¤llen verordnen Ã„rzte Kortison, damit die EntzÃ¼ndung zunÃ¤chst reduziert werden kann. In einigen Kliniken wird von der Behandlung mit Kortison abgesehen, da die Patienten mitunter schon einige Jahre dieses PrÃ¤parat benutzten und keine wirkliche Linderung feststellen konnten. Im Gegenzug wird dann mit UV-Licht und SalzbÃ¤dern behandelt. Zum Entfernen der Schuppen dienen Salben mit ZusÃ¤tzen wie Harnstoff oder SalizylsÃ¤ure. Auch mit anderen Wirkstoffen aus der Naturheilkunde wurden Besserungen erzielt.