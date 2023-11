Erkältungen vorbeugen

Kaum halten kühlere Tage und feuchtkaltes Wetter mit Nieselregen Einzug, steigt die Gefahr, sich eine Erkältung einzufangen. Schnupfen, Husten und Heiserkeit haben Hochsaison – davor ist man auch auf Reisen nicht sicher. Meistens sind Viren die Auslöser einer Erkältung, die die oberen Atemwege betrifft, als Folge einer Schwächung des Immunsystems durch Stress oder Kälte.

Oftmals werden Erkältungen nicht ernst genommen, man reißt sich zusammen – so auch im Urlaub.

Auch bei grippalen Infekten gilt: Vorbeugen ist besser als heilen!

Dabei spielt die richtige Ernährung mit viel vitaminreicher Kost eine wichtige Rolle. Vitamin C, aber auch A und B, dürfen nicht fehlen, denn dies stärkt die körpereigenen Abwehrstoffe. Außerdem sollte man auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten. Mit geeigneten Präparaten wie Zink kann man sowohl die Abwehrkräfte des Immunsystems mobilisieren wie auch die Schwere einer eingefangenen Erkältung mildern.

Nur wer sich ausreichend bewegt, bleibt gesund und ist eher vor Erkältungen geschützt als so mancher Stubenhocker in überheizten Räumen.

Sonstige Vorbeugungsmaßnahmen: In der Erkältungszeit öffentliche Verkehrsmittel, große Supermärkte und Menschenansammlungen nach Möglichkeit vermeiden.

Dem Kontakt mit erkälteten Personen aus dem Weg gehen. Oft genügt schon ein Händedruck und die Krankheitserreger springen über.

Nasenspülungen mit Salzlösung,

mehrmals täglich kräftig durchlüften, sonst wird die Raumluft zu stickig,

Durchzug vermeiden,

eine Schale mit Wasser auf die Heizung stellen, damit die Schleimhäute nicht austrocknen,

nicht mit nassen Haaren ins Freie gehen,

für ausreichend Schlaf sorgen,

Stress vermeiden,

Trotzdem: Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz gegen eine Erkältung. Die Grippeimpfung bietet nur Schutz gegen die echte Grippe (Influenza) und nicht gegen eine „einfache“ Erkältung.