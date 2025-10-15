Viele bemerken eine Fettleber erst dann, wenn sich die ersten Symptome bemerkbar machen. Dabei ist deutschlandweit ein Viertel der BevÃ¶lkerung betroffen.Â Ein wirksames Mittel der Therapie und der PrÃ¤vention ist die LOGI-Methode.

Die Leber, Fotoquelle: 123RF.

Die Geschichte der Leber

In der Antike galt die Leber als Sitz des Temperaments. Der Sage nach wurde Prometheus, der den GÃ¶ttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu schenken, fÃ¼r seinen Verrat an den GÃ¶ttern bestraft, indem er an den Kaukasus angeschmiedet wurde. Dort suchte ihn tagein, tagaus ein Adler heim, der ihm bei jedem Besuch ein StÃ¼ck der Leber aus dem Leib hackte und es fraÃŸ. Heutzutage ist man von der Bedeutung der Leber als Hort und Quelle der GefÃ¼hle abgekommen. Stattdessen hat man die Leber als das wichtigste Stoffwechselorgan im menschlichen KÃ¶rper erkannt. Sie hat entscheidenden Anteil am Fett- und EiweiÃŸstoffwechsel, reguliert den Blutzuckerhaushalt und entgiftet den Organismus. Man kann also nicht behaupten, dass sie an Bedeutung verloren hÃ¤tte. So bedeuten Erkrankungen der Leber auch eine massive BeeintrÃ¤chtigung der Gesundheit. Eine solche Erkrankung, von der viele Betroffene hÃ¤ufig zunÃ¤chst nichts ahnen, ist die Fettleber.

Nicht nur eine Zivilisationskrankheit

Die Fettleber zÃ¤hlt gemeinhin zu den klassischen Zivilisationskrankheiten. Rund ein Viertel der erwachsenen BevÃ¶lkerung hierzulande ist von einer Fettleber betroffen. Das sind Ã¼ber 20 Millionen Menschen â€“ Tendenz steigend. Die Ursachen sind ein Mangel an Bewegung und eine schlechte, d. h. einseitige ErnÃ¤hrung. Auch Alkoholmissbrauch kann zu einer Fettleber fÃ¼hren. Bei den stark Ã¼bergewichtigen Erwachsenen und Diabetikern betrÃ¤gt der Anteil der Betroffenen sogar 85 %. Von den Ã¼bergewichtigen Kindern ist jedes dritte betroffen. Neben den oben genannten Faktoren spielen aber auch andere GrÃ¼nde eine Rolle bei der Ausbildung einer Fettleber. Denn auch durch eine Schwangerschaft, einen chronischen EiweiÃŸmangel, Operationen an der Leber oder des Verdauungstraktes kann es zu einer solchen Erkrankung kommen.

Das TÃ¼ckische dabei ist, dass Beschwerden nicht selten erst Jahre nach der eigentlichen Verfettung auftreten und die Krankheit daher lange Zeit unbehandelt bleibt. Denn die ersten Anzeichen im FrÃ¼hstadium (dem ersten Stadium der Erkrankung) werden oft ignoriert und die Ursachen woanders gesucht. Abgeschlagenheit, MÃ¼digkeit und KonzentrationsstÃ¶rungen kÃ¶nnen ja viele Ursachen haben. In diesem Stadium sind selbst die meisten Leberwerte noch unauffÃ¤llig. Erst durch die letztliche EntzÃ¼ndung des Organs wÃ¤hrend des zweiten Stadiums wird klar, was das Problem ist. Dann sind die Blutfettwerte und der Blutzuckerspiegel aber schon beeintrÃ¤chtigt. Bei einer Leberzirrhose sind diese BeeintrÃ¤chtigungen schon so massiv und die SchÃ¤digung derart fortgeschritten, dass nur eine vÃ¶llige Umstellung der (schÃ¤dlichen) Lebensgewohnheiten Linderung verschafft und ein Ãœberleben sichern kann.

Auch Folgeerkrankungen wie beispielsweise die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes, Lebertumore und Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sind nicht unÃ¼blich.

Wie kann eine Fettleber frÃ¼hzeitig erkannt werden?

Ein erstes Anzeichen fÃ¼r eine Erkrankung der Leber ist deren VergrÃ¶ÃŸerung. Ein Arzt sollte in der Lage sein, eine solche VerÃ¤nderung zu ertasten. Bei stark Ã¼bergewichtigen Patienten kann ein solcher Tastbefund jedoch schwierig sein. In jedem Fall mÃ¼ssen Folgeuntersuchungen durchgefÃ¼hrt werden, um den ersten Verdacht zu erhÃ¤rten oder zu entkrÃ¤ften. Hierzu geeignet sind Ultraschalluntersuchungen oder andere â€žbildgebendeâ€œ Verfahren, z. B. Computertomografie oder Magnetresonanztomografie. In einem fortgeschrittenen Stadium kÃ¶nnen auch die Leberwerte Aufschluss geben. Auch ein histologischer Befund, also eine Untersuchung einer Gewebeprobe, kann Klarheit schaffen. FÃ¼r eine solche Biopsie ist jedoch ein Eingriff unter lokaler BetÃ¤ubung nÃ¶tig. Durch die Kombination bildgebender Verfahren mit der Errechnung des Fettleber-Index (FLI) aus den Blutwerten lÃ¤sst sich meist schon eine eindeutige Diagnose stellen.

Welche TherapiemÃ¶glichkeiten gibt es bei einer Fettleber?

Die Wahl des Therapieansatzes hÃ¤ngt maÃŸgeblich von der Schwere der Erkrankung ab. Grundlage der allermeisten Behandlungsmethoden ist neben ausreichender Bewegung die ErnÃ¤hrungsumstellung, d. h. eine ausgewogene, gesunde ErnÃ¤hrung mit wenigen Kohlenhydraten und der Verzicht auf Alkohol bzw. leberschÃ¤digende Medikamente wie Paracetamol. Um zusÃ¤tzliches Ãœbergewicht abzubauen, empfiehlt sich auch kalorienreduzierte Kost. Eine besondere Art einer solchen ErnÃ¤hrung, die sich bei der Therapie einer Fettleber bewÃ¤hrt hat, ist die sogenannte â€žLow Glycemic and Insulinemic Dietâ€œ, kurz â€žLOGIâ€œ-Methode.

Die LOGI-Methode verfÃ¼gt Ã¼ber vier pyramidenfÃ¶rmig angeordnete Ebenen. Die unterste, breiteste Ebene bilden GemÃ¼se, Obst und hochwertige Ã–le. Aus diesen Elementen sollte der Ã¼berwiegende Teil der tÃ¤glichen ErnÃ¤hrung bestehen. Darauf folgen Fleisch, Fisch und Milchprodukte in der zweiten Ebene. Seltener sollten Lebensmittel der dritten Stufe verzehrt werden. Darunter fallen Vollkornprodukte und Reis. Verzicht sollte man mÃ¶glichst bei den Vertretern der vierten Ebene Ã¼ben, da sie die Leber stark beanspruchen: WeiÃŸmehlprodukte, sehr stÃ¤rkehaltige Kartoffeln und SÃ¼ÃŸigkeiten.

Ein solcher ErnÃ¤hrungsplan eignet sich auch zur gesundheitlichen Vorbeugung â€“ und das nicht nur in Bezug auf eine Fettleber.