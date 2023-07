Genusswanderwoche in Going 18. bis 22. September 2023

-ANZEIGE-

Fotoquelle: TVB Wilder Kaiser/Stefan Leitner

Eine Woche Wandern und Genuss am Wilden Kaiser

Erleben Sie die Genusswanderwoche in Going vom 18. bis 22. September 2023

Bäume und Blätter in allen erdenklichen Farben, dazu traumhafte Fernsicht und angenehme Temperaturen – der Herbst ist einfach die ideale Zeit zum Wandern. Wer dazu noch kulinarischen Genuss schätzt, ist bei der Genusswanderwoche in Going genau richtig: Von 18. bis 22. September gibts im beschaulichen Ort am Wilden Kaiser täglich geführte Touren, die Wandern und Genuss perfekt miteinander verbinden. Das Beste daran? Man muss sich selbst keinerlei Gedanken um Tourenziel, Einkehr oder Routenplanung machen – das übernimmt Wanderführerin Petra. Ihre Gäste können sich ausschließlich aufs Genießen der umwerfenden Natur aber auch der regionalen Köstlichkeiten konzentrieren.

Von Montag bis Freitag stehen schöne Touren in und rund um den östlichsten Kaiser-Ort Going am Programm. Gestartet wird die Genusswanderwoche etwas ruhiger mit dem Ortsrundgang und der abendlichen Fackelwanderung. Bei der Kulinarischen Genusswanderung am Dienstag dreht sich alles um Regionalität und heimische Produzent*innen, es werden natürlich auch ein paar Schmankerl verkostet. Mittwochs geht’s früh los, zur Wanderung mit „Frühstück am Berg“ und am Donnerstag geht’s zum bekannten Schleierwasserfall mit richtiger Bergjause. Der krönende Abschluss findet am Freitag statt, wo es hoch hinaus zum „Bergsteigergrab“ – einem wunderbaren Aussichtspunkt mitten im Kaiser-Massiv – geht, mit kaiserlichem Abschluss auf der Gaudeamushütte.

Die Touren sind leicht bis mittelschwierig, die Gehzeiten zwischen 2 bis 4,5 Stunden. Entdecken Sie jetzt das Programm und buchen Sie Ihr Genusswander-Package für die ganze Woche schon jetzt – online unter www.wilderkaiser.info/genusswanderwoche oder telefonisch beim Tourismusverband Wilder Kaiser unter +43 (0) 50509 510

Programm | Genusswanderwoche

Montag bis Freitag

Montag, 18. September 2023

Ortsspaziergang mit kleiner Verkostung

Gestartet wird die Genusswanderwoche gemütlich mit dem Ortsspaziergang mit kleiner Verkostung. Alle wichtigen Infos zu Ihrem Urlaubsort und so manch geheimes Plätzchen wird Ihnen unser Obmann beim gemeinsamen Dorfrundgang verraten. Gestärkt mit vielen Tipps und auch kulinarischen Kostproben starten Sie dann in eine ereignisreiche und aufregende Wanderwoche. Gehzeit ca. 2 Stunden ( 3,8 km). Schwierigkeit: leicht. Abendliche Fackelwanderung Im Schein der Fackel spazieren Sie gemeinsam mit Tanja durch das Dörfchen Going. Dabei können Sie das abendlichen Flair genießen. Während der Wanderung erfahren Sie Informatives über Going und auch eine kleine kulinarische Überraschung wartet auf Sie. Geeignet für Familien, Hunde sind leider nicht erlaubt. Gehzeit ca. 2 Stunden (3,8 km). Schwierigkeit: leicht.

Dienstag, 19. September 2023

Kulinarische Genusswanderung

Bei dieser „Genusswanderung“ zwischen Going und Ellmau erzählt Wanderführerin Petra allerlei Wissenswertes über regionale Kreisläufe und heimische Produkte. Natürlich werden die lokalen Spezialitäten auch verkostet. Die Wanderung startet in Going und führt zuerst nach Ellmau zum Bauernladen Wilder Käser. Sie können sich auch hier der Gruppe anschließen und in Ellmau starten. Danach besuchen Sie einen Bauernhof und einen Hofladen. Am Ende dieser gemütlichen Wanderung wartet eine regionale Jause in Going auf Sie. Gehzeit ca. 2,5 Stunden (7,2 km; 120 Höhenmeter). Schwierigkeit: leicht.

Mittwoch, 20. September 2023

Wanderung am Morgen mit richtigem Bergfrühstück

Wenn die ersten Sonnenstrahlen das taunasse Gras zu trocknen. beginnen, dann brechen Sie gemeinsam mit Petra auf zu einer gemütlichen Alm. Dort warten schon die Wirtsleute mit einem leckeren Frühstück auf die ersten Wanderer. Mit Blick auf die umliegende Bergwelt lässt sich so die Rast doppelt genießen bevor man sich gestärkt auf den Rückweg macht. Reine Gehzeit ca. 3 Stunden (9,5 km; 570 Höhenmeter). Schwierigkeit: mittelschwierig.

Donnerstag, 21. September 2023

Wanderung zum Schleierwasserfall

Schleierwasserfall Runde mit Regionaler Jause am Berg. Vom Wanderstartplatz Hüttling wandern wir zum Schleierwasserfall. Vorbei an überhängenden Felsen zum Stiegenbachwasserfall. Am Retourweg genießen wir die selbst mit gebrachte, regionale Jause bei der nicht bewirtschafteten Graspoint Niederalm. Reine Gehzeit ca. 3 Stunden (5,5 km; 520 Höhenmeter). Schwierigkeit: mittelschwierig; Trittsicherheite rforderlich.

Freitag, 22. September 2023

Über den Gildensteig zum Bergsteigergrab

Vom Wanderstartplatz Tannbichl wandern wir über den teilweise etwas steilen Gildensteig zum Bergsteigergrab/Baumgartenköpfl, wo wir mit einem traumhaften Blick auf den Wilden Kaiser und die Hohen Tauern belohnt werden. Abstieg ist über die Gaudeamushütte, wo eine ‘kaiserliche’ Stärkung auf uns wartet, bevor wir uns über die Märchenwiese wieder auf den Retourweg nach Tannbichl machen. Reine Gehzeit ca. 4,5 Stunden (8,5 km; 700 Höhenmeter). Schwierigkeit: mittelschwierig; Trittsicherheit erforderlich.

Package für die ganze Woche:

6 geführte Wanderungen ink. Verpflegung lt. Ausschreibung und Taxi zu den Wanderstartplätzen (exkl. Getränke): € 50,00 pro Person. Bezahlung in der Tourismus Info Going in bar. Für alle Gäste, die die gesamte Woche buchen, gibt es ein schönes Erinnerungsgeschenk!

Einzelne Wanderungen:

Alle Wanderungen sind auch individuell buchbar, die Kosten belaufen sich auf € 20,00 – € 22,00 pro Wanderung (außer Montag, diese beiden Wanderungen sind kostenlos). Bezahlung in der Tourismus Info Going in bar.

Tourismus Info Going

6353 Going · Dorfstr. 36

Tirol · Austria

T: +43 (0) 50509 510

F: +43 (0) 50509 590

going@wilderkaiser.info

www.wilderkaiser.info