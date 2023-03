Geschenktipps zu Ostern

Gelée Royale Aufbau-Kur aus der Apotheke

Von außen geschützt, von innen gestärkt. Mobilisierte Abwehrkräfte schützen Ihren Körper vor Erkältungskrankheiten. Gelée Royale ist mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen ein optimales Nahrungsergänzungsmittel und ein natürlicher Energielieferant. Auch bei Erschöpfung, Stress und als Genesungsbeschleuniger nach Krankheiten hat sich Gelée Royale bewährt. Unsere Gelée Royale Aufbau-Kur stärkt den Organismus und fördert Leistungsfähigkeit, Vitalität und Wohlbefinden. So sind Sie für die kommenden Monate bestens gerüstet. Auch als Präsent, nicht nur zu Ostern oder Weihnachten, ist die Gelée Royale Aufbau-Kur immer eine gute Idee! Beschenken Sie sich und Ihre Lieben mit diesem „königlichen Schatz“ aus Nährstoffen, Kraft und Energie.

Erhältlich in Ihrer Apotheke

PZN 00014812

UAVP: 35,70 Euro

Quelle: www.imopharm.de



Warum nicht mal eine Portion Gesundheit schenken!

Curcumin-Shots von FYTALITY

Viele Krankheiten entstehen durch Entzündungen. Daher ist der stark entzündungshemmende Wirkstoff Curcumin aus der Kurkuma Wurzel ein wahres Allround Mittel: Präventiv oder um Entzündungen zu bekämpfen. Doch es kommt auf die Reinheit, die Dosierung und die Bioverfügbarkeit an. Besonders die geringe Bioverfügbarkeit des Wirkstoffs Curcumin war das Problem bei der Wirkung. Dem Start up FYTALITY ist es jetzt gelungen, das an sich nicht Wasser lösliche Curcumin mit Wasser zu verbinden. Daher haben die Shots eine hohe Bioverfügbarkeit und beginnen bereits in der Mundschleimhaut zu wirken, also ideal, um präventiv keine Entzündungen aufkommen zu lassen oder um Entzündungen im Körper zu minimieren.

Bezug über: Fytality.com

TERRY MILES

Rabbits. Spiel um dein Leben

THRILLER – »EIN ABGEFAHRENES LESEVERGNÜGEN!« THE GUARDIAN

Seit vielen Jahren hat K keine Familie mehr und schlägt sich in Seattle allein durchs Leben. Es gibt nur eine Sache, die für K die Situation erträglicher macht: K ist süchtig nach RABBITS. Niemand weiß genau, seit wann dieses geheime Spiel existiert. Wann endlich die nächste Runde beginnt. Wer mitspielt. Was der Gewinner bekommt. Doch diese eine Regel ist klar: Darüber zu sprechen, kann gefährlich sein. Wer es wagt, ist danach vielleicht nicht mehr derselbe – oder tot. Je tiefer K in die Abgründe und Rätsel des Spiels eintaucht, desto stärker wird das Gefühl, dass ein bedrohlicher Schatten näher rückt, wie aus einer anderen Welt. Und K beginnt zu ahnen, dass Rabbits eine viel größere Dimension hat.Rabbits ist weit mehr als nur ein Spiel.

Rabbits ist alles.

Ausgabeformat: Taschenbuch, Broschur

ERSTMALS IM TB

Übersetzt von: Kai Andersen

Seiten: 496

ISBN: 978-3-328-10495-7

[DE] 12,00 € [inkl. MwSt.] | [AT]

12,40 € | [CH] 16,90 CHF * (*empf. VK-Preis)

Verlag: Penguin