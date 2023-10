Geschenktipps zur Weihnachtszeit

Gelée Royale Aufbau-Kur aus der Apotheke

Von außen geschützt, von innen gestärkt. Mobilisierte Abwehrkräfte schützen Ihren Körper vor Erkältungskrankheiten. Gelée Royale ist mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen ein optimales Nahrungsergänzungsmittel und ein natürlicher Energielieferant. Auch bei Erschöpfung, Stress und als Genesungsbeschleuniger nach Krankheiten hat sich Gelée Royale bewährt. Unsere Gelée Royale Aufbau-Kur stärkt den Organismus und fördert Leistungsfähigkeit, Vitalität und Wohlbefinden. So sind Sie für die kommenden Monate bestens gerüstet. Auch als Präsent, nicht nur zu Weihnachten, ist die Gelée Royale Aufbau-Kur immer eine gute Idee! Beschenken Sie sich und Ihre Lieben mit diesem „königlichen Schatz“ aus Nährstoffen, Kraft und Energie.

UAVP: 35,70 Euro

Pure Entspannung für Haut und Sinne

Mehr als Pflege: Die neue HomeSpa-Kollektion von medipharma cosmetics – NEU in der Apotheke

„White Harmony“ Duschschaum 200 ml

und Duftstäbchen 100 ml

„Green Garden“ Duschschaum

und Körperbalsam 200 ml

„Blue Therapy“ Duschschaum

und Meersalz-Peeling 200 ml

Vegan – ohne tierische Inhaltsstoffe

Ohne Verwendung von Mikroplastik

Ohne Mineralöle & Parabene

Bezauberndes Duo: White Harmony verzaubert Ihre Sinne mit einem cremig-samtigen Duft und verleiht ein entspanntes Wohlgefühl. 21,98 Euro (AVP)

Belebendes Duo: Green Garden inspiriert Ihre Sinne mit einem frischen, reinen und grünen Duft und intensiviert den Wellness-Moment. 22,98 Euro (AVP)

Erfrischendes Duo: Blue Therapy verwöhnt den Körper und die Seele mit dem erfrischenden Duft einer Meeresbrise und seiner leicht cremigen Nuance. 21,98 (AVP)

Der duftende Adventskalender 2023

Mit dem duftenden Adventskalender von PRIMAVERA erwartet Dich in der feierlichen Adventszeit jeden Tag im Dezember Dein persönlicher Duftmoment. Hinter jedem der 24. Türchen versteckt sich ein neuer, einzigartiger Duft aus purer Pflanzenkraft, der das Wohlbefinden steigert – ob als 100 % naturreines ätherisches Öl, als Duftmischung oder Bio Pflegeöl. Die beigefügte Mini-Broschüre bietet vielfältige Tipps, Wissenswertes und neue Rezepte rund um die Öle und ihre Anwendung. Zur einfachen Dosierung wird eine Pipette angeboten. Die Besonderheit an diesem Kalender?

Der limitierte Adventskalender wird in liebevoller Handarbeit im Allgäu gefertigt. Hier werden die 1 ml Fläschchen sorgsam von Hand befüllt, die Etiketten einzeln angebracht und jedes erlesene Produkt sorgfältig in den Kalender eingesetzt.

65,00 € (AVP)

TAOASIS-Duftkompositionen Anti Stress, Wohlfühlduft, und Kaminfeuer

Winterzeit ist Duftzeit!

Wenn es draußen nass und kalt ist, sorgen die passenden Naturdüfte von TAOASIS für eine kuschelige Atmosphäre in deinem Zuhause. Egal, wonach dir der Sinn steht: Die TAOASIS-Duftkompositionen Anti Stress, Wohlfühlduft, und Kaminfeuer beinhalten 100 % naturreine ätherische Öle und kreieren eine Duftumgebung, die keine Weihnachtswünsche offenlässt.

18,90 Euro (AVP)

Weleda Geschenkset Men Winter

FOR MEN Active Fresh 3in1 Shower Gel & FOR MEN Feuchtigkeitscreme

Das perfekte Geschenk zur Pflege der Männerhaut mit einem hochwertigen Naturkosmetik-Duo für erfrischende Momente:

Das Weleda FOR MEN Active Fresh Duschgel schafft ein aktivierendes Duscherlebnis für Körper, Gesicht und Haare. Erfrischt, belebt und reinigt die Haut sanft. Natürliche ätherische Öle aus Bio-Rosmarin und Litsea cubeba entfalten einen aktivierenden und holzig-aromatischen Duft.

Die Weleda FOR MEN Feuchtigkeitscreme pflegt und erfrischt. Die leichte Feuchtigkeitspflege zieht sofort ein, hält die Haut geschmeidig und beugt Spannungsgefühlen vor. Sesam- und Jojobaöl pflegen, Bienen- und Carnaubawachs schützen die Haut vor Umwelteinflüssen. Natürliche ätherische Öle verleihen einen frischen Duft. Die Wirkformel mit einem Auszug aus Eibischwurzel besänftigt die Haut und hilft Feuchtigkeit zu bewahren: Die Haut gewinnt an Elastizität und Spannungsgefühlen wird wirksam vorgebeugt. Die leichte Creme eignet sich für alle Hauttypen und besonders auch für die empfindliche Haut. Sie ist die ideale Ergänzung zu den Weleda Rasierpflegeprodukten.

Inhalt:



FOR MEN Active Fresh 3in1 Shower Gel 200 ml

FOR MEN Feuchtigkeitscreme 30 ml

UVP: 16,90 €