Gesunder Schlaf – natÃ¼rlich entspannen mit Bio-KrÃ¤utertees

Der Schlaf ist ein wichtiges Grundbedürfnis unseres Körpers und essentiell für die Regeneration von Körper und Psyche. Doch immer mehr Menschen plagen sich Nacht für Nacht mit Einschlafproblemen und schaffen es nicht, richtig abzuschalten. Beruhigende Rituale am Abend wie der Genuss eines wohltuenden Kräutertees können dabei helfen, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und wieder zu einer körperlichen und seelischen Balance zu finden.

Die körperliche, mentale und emotionale Entspannung ist Voraussetzung für ein gutes Einschlafen. Diesen gelösten Zustand zu erreichen, fällt vielen Menschen jedoch sehr schwer. Stundenlanges Herumwälzen im Bett ist die Folge, der dringend benötigte Schlaf kommt zu kurz und das Aufstehen am nächsten Morgen wird regelmäßig zur Qual. Auf Dauer kann Schlafmangel krank machen, weshalb man ihm frühzeitig entgegenwirken sollte. Natürliche Kräutertees mit beruhigenden Inhaltsstoffen können dabei helfen, am Abend richtig zu entspannen.

Beruhigende Wirkung von Heilkräutern

Heilkräuter wie Hopfen, Hanf und Kamille werden schon seit Jahrhunderten in der europäischen Klostermedizin und der Chinesischen Heilkunde eingesetzt. Besonders in Schlaf- und Beruhigungstees finden sie gerne Verwendung und können zu einer natürlichen Entspannung von Körper und Geist beitragen. Bereits die Zubereitung des Tees hat etwas Meditatives an sich, denn Tee ist kein schnelles Instantgetränk, sondern entfaltet seinen vollen Geschmack erst nach einer angemessenen Ziehzeit. Diese lässt sich wunderbar nutzen, um die Gedanken schweifen zu lassen und langsam zur Ruhe zu kommen. Anschließend schenkt der fertige Tee wohltuende Wärme und sorgt für das richtige Wohlgefühl. Als festes Ritual in den Alltag integriert, kann die kleine Tee-Zeremonie helfen, Körper und Geist zu entspannen und auf angenehme Weise auf das baldige Zubettgehen vorzubereiten.

Entspannen mit naturruhe

Der Bio-Kräutertee naturruhe von TeeGschwendner wurde mit dem Wissen um die heilsamen Wirkungen beruhigender Kräuter entwickelt. Die wohlschmeckende Mischung aus Kamille, Hopfen und Hanf kann auf natürliche Weise dabei helfen, Körper und Geist zu entspannen und den psychischen Druck des „Einschlafenmüssens“ abzubauen. Hopfen ist bereits seit dem 8. Jahrhundert als Heilpflanze bekannt, vor allem aufgrund des beruhigenden Methylbutenols. Hanf ist ebenfalls eine der ältesten bekannten Nutzpflanzen, die schon von den Chinesen, Kaiser Nero und Hildegard von Bingen medizinisch genutzt wurde. Die enthaltenen Cannabinoide haben eine beruhigende Wirkung und unterstützen das Entspannungsprogramm am Abend.

Natürliche Kräutertees für wohltuenden Genuss

Erleben Sie wohltuenden und entspannten Genuss am Abend mit ausgesuchten Bio-Kräutertees: Naturruhe kommt krautig, lieblich-süß mit wohltuenden Kamillennoten daher. Dem Bio-Kräutermix Gut’s Nächtle verleihen Zitronenmelisse, Brombeerblätter und Lemongras einen zitronig-milden Geschmack und Für’s Murmeltier verdankt sein mild-fruchtiges Aroma einer feinen Komposition aus Zitronenmelisse, Himbeerblättern und Apfelstücken. Diese und weitere Bio-Kräutermischungen von TeeGschwendner sind in den 123 Fachgeschäften bundesweit und im Online-Shop erhältlich unter www.teegschwendner.de