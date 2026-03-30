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Haarausfall gilt bis heute als klassisches MÃ¤nnerthema. Geheimratsecken, schÃ¼tteres Haar, Minoxidil â€“ die Ã¶ffentliche Debatte war lange eindeutig mÃ¤nnlich geprÃ¤gt. Doch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen:Â Auch Frauen sind deutlich hÃ¤ufiger betroffen als gedacht, vor allem ab Mitte 40. Zeit, das Thema neu zu verorten â€“ und aus der Tabuzone zu holen.

Shiny Hair, eineÂ Haarpflegebrand , die sich gezielt an Frauen ab 40 richtet, sieht genau hier einen Wendepunkt. Denn altersbedingte VerÃ¤nderungen von Haarstruktur, Haardichte und Haarwuchs sind keine Randerscheinung, sondern betreffen einen groÃŸen Teil der weiblichen BevÃ¶lkerung. Rund 40% der Frauen sind davon betroffen. Studien zeigen dabei, dass hormonelle Umstellungen, Stress und NÃ¤hrstoffverÃ¤nderungen eine zentrale Rolle spielen â€“ und sich die Ursachen deutlich von mÃ¤nnlichem Haarausfall unterscheiden. Dennoch wird Haarausfall bei Frauen hÃ¤ufig verharmlost oder individualisiert. DÃ¼nner werdendes Haar gilt als â€žnormalâ€œ, darÃ¼ber zu sprechen als unangenehm. Dabei handelt es sich um ein gesellschaftlich relevantes Thema, das Selbstbild, Wohlbefinden und LebensqualitÃ¤t beeinflusst. Shiny Hair ordnet diese Entwicklung bewusst neu ein und positioniert Haarpflege nicht als kosmetisches SchÃ¶nheitsversprechen, sondern als Teil moderner Selfcare. Neue wissenschaftliche Untersuchungen legen zudem nahe, dass viele gÃ¤ngige Haarwuchsprodukte an den tatsÃ¤chlichen Ursachen vorbeigehen. Einzelne Wirkstoffe kÃ¶nnen unterstÃ¼tzend wirken â€“ entscheidend ist jedoch das Zusammenspiel aus Kopfhautgesundheit, NÃ¤hrstoffversorgung und einer konsequenten, langfristigen Anwendung. Gerade hier zeigt sich, warum kurzfristige LÃ¶sungen oft enttÃ¤uschen. Shiny Hair setzt deshalb auf einen ganzheitlichen Ansatz: Haarpflege als tÃ¤gliche Routine, abgestimmt auf die biologischen VerÃ¤nderungen dieser Lebensphase. Nicht Anti-Aging um jeden Preis, sondern StÃ¤rkung, KontinuitÃ¤t und realistische Erwartungen stehen im Mittelpunkt. Die Wirkstoffe: Silicium aus Bambusextrakt zur Stabilisierung der Haarfaser, sowie Amla und Katalase zur Reduktion oxidativen Stresses und zum Schutz der Haarfollikel. Die zunehmende Ã¶ffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema zeigt:Â Haarausfall entwickelt sich zum nÃ¤chsten Frauenthema, vergleichbar mit anderen langen tabuisierten Bereichen weiblicher Gesundheit. Weg von der Scham, hin zu AufklÃ¤rung, Einordnung und Selbstbestimmung. Gesundes Haar ist kein Idealbild, sondern Teil des eigenen Wohlbefindens. Und genau deshalb gehÃ¶rt das Thema endlich dorthin, wo es hingehÃ¶rt: in die Mitte der gesellschaftlichen Debatte.

Mythencheck: Was stimmt wirklich beim Thema Haarausfall?

Die Shiny Hair-Experten klÃ¤ren auf.

â€žHaarausfall ist normal und man kann nichts dagegen tun.â€œ

Teilweise richtig. Altersbedingte VerÃ¤nderungen sind normal, lassen sich jedoch durch gezielte Pflege und eine angepassteÂ Routine Â positiv beeinflussen.

â€žHaarausfall bei MÃ¤nnern und Frauen ist gleich.â€œ

Falsch. WÃ¤hrend bei MÃ¤nnern meist genetische Faktoren dominieren, spielen bei Frauen hormonelle Umstellungen, Stress und NÃ¤hrstoffversorgung eine grÃ¶ÃŸere Rolle.

â€žDer KÃ¶rper erneuert sich alle sieben Jahre â€“ also auch die Haare.â€œ

Ein weit verbreiteter Mythos. Zwar erneuern sich Zellen kontinuierlich, doch Haarfollikel unterliegen komplexen biologischen Prozessen, die sich nicht automatisch â€žresettenâ€œ.

â€žHaarwuchsprodukte wirken bei jeder Ursache gleich gut.â€œ

Ebenfalls falsch. Wirksamkeit hÃ¤ngt stark von Ursache, Inhaltsstoffen und langfristiger Anwendung ab.