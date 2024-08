Der Haselnussstrauch gehört zur Familie der Birkengewächse. Die Nüsse enthalten 60% Fett und 14% Eiweiß, außerdem beachtliche Mengen an Kalzium, Phosphor, Eisen und Kalium sowie reichlich B-Vitamine und Vitamin E.

Hildegard von Bingen schreibt darüber:

„Haselnüsse sind mehr kalt als warm und taugen nicht sehr in der Heilkunst. Gesunden schaden sie nicht sehr, nützen aber auch nicht, aber den Kranken schaden sie, weil sie ihn dämpfig machen.“

Heute weiß man allerdings, dass die Haselnüsse ein äußerst wertvolles Lebensmittel sind.

Sie sind nicht umsonst als typische Nervennahrung bekannt, denn der regelmäßige Verzehr der Nüsse wirkt sich aufgrund ihres hohen Lezithin-Gehaltes positiv auf unsere Nervenfunktion und das Gedächtnis aus. Neben den bereits erwähnten Mineralstoffen sind in Haselnüssen zudem jede Menge Ballaststoffe sowie sekundäre Pflanzenstoffe enthalten, die unsere Verdauung in Schwung bringen. Die hohe Vitamin E-Konzentration in den Nüssen schützt unsere Zellen darüber hinaus vor einer Schädigung durch freie Radikale. Sparsam dosiert, kombiniert mit feiner Milchschokolade sind sie eine Freude für den Gaumen und erfreuen die Seele. Auch in der Weihnachtsbäckerei sind die Haselnüsse nahezu unverzichtbar.

Allergiker sollten beim Verzehr von Haselnüssen allerdings vorsichtig sein, denn diese können – genau wie andere Nüsse auch – Allergien auslösen. Besonders aufpassen sollten Menschen, die auf Birkenpollen empfindlich reagieren: Da in Haselnüssen und Birkenpollen ähnliche allergieauslösende Substanzen enthalten sind, kann es leicht zu einer Kreuzallergie kommen.

Nüsse

Zum Popcorn sprach die Haselnuss,

Gib Acht, weil ich was sagen muss:

„Ich wiege zwar viel mehr als du,

Hab recht viel Fett auch noch dazu,

Doch meine Werte, sag ich dir,

Sind bestes Lebenselixier.

Mein Fett schützt Herz und Blutgefäße.

Gut wär’ s, wenn man mich täglich äße,

Im Müsli morgens ein paar Stück.

Mehr braucht man nicht, das ist ein Glück.

Dazu mein Faserstoffgehalt!

So wird man hundert Jahre alt.“

Die Walnuss rollte grad’ vorbei

Und sprach, dass das ganz richtig sei,

Ihr Wertgehalt sei ebenso,

Darüber wäre sie sehr froh,

Und auch die Paranuss, sehr hart,

Die wäre von der gleichen Art.

Trotz reichlich Fett, wärmstens empfohlen,

Gleich morgen geh ich Nüsse holen.

Am Fett zu sparen ist zwar wichtig,

Doch nur bei Tierprodukten richtig.

Mag’ s auch mal taube Nüsse geben,

Nussöl verlängert unser Leben.



