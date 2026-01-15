Nicht nur das Auto muss auf den Winter vorbereitet werden

Die kalte Jahreszeit ist angebrochen. Mit den bunten BlÃ¤ttern des Herbstlaubes und den WinterstÃ¼rmen kommen auch die ersten frostigen Tage. Jetzt gilt es die Klamotten im Kleiderschrank auf Winter umzustellen und das Auto mit Winterreifen auf glatte StraÃŸen vorzubereiten.

Doch auch die Haut benÃ¶tigt eine Pflegeumstellung, auch sie muss â€žwinterfestâ€œ gemacht werden.

Ganz egal, welcher Hauttyp, im Herbst braucht jede Haut eine besonders intensive Pflege. Unsere Haut ist sehr witterungsempfindlich. Im Sommer ist sie der Sonne ausgesetzt und muss mit den richtigen Sonnenschutzprodukten vor Sonnenbrand geschÃ¼tzt werden. Leichte Cremes und Gels spenden der Haut Feuchtigkeit in den warmen Monaten des Jahres.

Im Herbst und Winter reichen diese Pflegeprodukte jedoch nicht mehr aus. Denn durch die groÃŸen Temperaturunterschiede zwischen den beheizten InnenrÃ¤umen und den feucht-kalten AuÃŸenbereichen trocknet die Haut schneller aus. Unsere Haut braucht reichhaltigere Cremes und Salben die schÃ¼tzende Fettschicht auf der HautoberflÃ¤che intakt halten. Denn ab 8Â° C stellen die in der Haut befindlichen TalgdrÃ¼sen die Produktion von schÃ¼tzendem Hautfett ein. Ist diese sogenannte Lipidschicht der Haut durch Austrocknung oder falsche Pflege beschÃ¤digt, verliert die Haut viel Feuchtigkeit und trocknet aus. Weiterhin kÃ¶nnen Schadstoffe durch die geschÃ¤digte Schutzschicht in die Haut und somit in den KÃ¶rper eindringen.

Trockene KÃ¶rper- und Gesichthaut brauchen ab und zu eine besonders intensive Pflege. Einen besonderen Pflegeschub geben Gesichtsmasken und BÃ¤der, die man einfach und schnell selbst herstellen kann.

Pflege-Rezepte – â€žFrostschutzâ€œ fÃ¼r KÃ¶rper und Seele

Praktisch und unkompliziert: Alle Zutaten finden Sie in der KÃ¼che.

Sahne-Honig-Bad (bei trockener KÃ¶rperhaut) Zutaten:

200 ml Sahne

2 EsslÃ¶ffel Honig

Zubereitung: Die Zutaten in warmes, nicht zu heiÃŸes, Badewasser geben und 10 Minuten entspannen. Nach dem Bad nicht trocken rubbeln, sondern die Haut nur sanft abtupfen.

Wirkung: Die pflegenden Substanzen der Sahne und des Honigs wirken pflegend. Die Haut wird samtigweich und geschmeidig.

Pflegende Bananen-Maske (bei gereizter trockener Haut) Zutaten:

1/4 Ã¼berreife Banane

1 TeelÃ¶ffel Sahne

Zubereitung: Die Banane mit einer Gabel verdrÃ¼cken und mit der Sahne vermengen. Eine grÃ¼ndliche Reinigung der Haut mit warmem Wasser Ã¶ffnet die Poren der Haut und macht sie so aufnahmebereiter fÃ¼r die Pflegestoffe. Die Paste auf das Gesicht auftragen und 20 Minuten einwirken lassen. Danach die Maske mit warmem Wasser abwaschen.

Wirkung: In der Banane ist viel Zucker enthalten. Diese ZuckermolekÃ¼hle haben die FÃ¤higkeit, viel Wasser zu binden. So spendet die Banane der trockenen Haut viel Feuchtigkeit. Die Sahne fettet die Haut und macht sie geschmeidig. Diese Maske hilft auch sehr gut gegen trockene und raue Ellenbogen.

Weiterhin kann man die Maske auch mit einem TeelÃ¶ffel Honig versehen. Honig wirkt beruhigend auf EntzÃ¼ndungen.

Quark-Honig Crememaske (bei trockener gereizter Haut) Zutaten:

3 EsslÃ¶ffel Sahnequark

1 EsslÃ¶ffel Honig

Zubereitung: Die Zutaten verrÃ¼hren. Die Mischung mit einem Pinsel oder den HÃ¤nden auf das gereinigte Gesicht auftragen. Nach einer 10-minÃ¼tigen Einwirkzeit mit warmem Wasser abwaschen.

Wirkung: Honig wirkt beruhigend auf die gereizte Haut ein. Der Quark spendet Feuchtigkeit und wirkt rÃ¼ckfettend.