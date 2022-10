-ANZEIGE-

Betablocker für den Blutdruck, Antazida gegen Sodbrennen, Allergiemittel und außerdem Nahrungsergänzungsmittel: Viele Menschen nehmen oft eine ganze Reihe von Pillen und Tabletten gleichzeitig ein. Wenn der Haus- oder Facharzt dann noch etwas weiteres verschreibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eines oder mehrere der Mittel ihre Wirksamkeit einbüßen oder es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommt. Diese können gesundheitsschädlich oder sogar tödlich sein.

Hier den Überblick zu behalten, wird zunehmend schwierig. So mancher Betroffene ist mit seinem Medikamenten-Management völlig überfordert. Der intelligente Tablettenspender maja sana® setzt genau hier an. Er gibt die eingenommenen Tabletten und Präparate exakt in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit per Ein-Knopf-Bedienung aus und vermeidet Fehleinnahmen. Der Vor-Ort-Apotheker Ihres Vertrauens überwacht zudem sämtliche Mittel, die Sie einnehmen. Vom verschreibungspflichtigen Herz-Medikament bis zur Vitamin-C-Kapsel werden alle Präparate auf Wechselwirkungen überprüft und somit deren einwandfreie Wirkungsweise garantiert.

Ihr digitaler Gesundheitsassistent

maja sana® gibt Ihnen als digitaler Gesundheitsassistent Sicherheit und Vertrauen und erinnert Sie dank Cloud-Lösung und App stets an die Einnahme. Alle Mittel einzeln zu besorgen und regelmäßig auf Vorrat zu überprüfen, kostet Sie Zeit. Die zur Ausgabe der Tabletten verwendeten Schlauchblister haben Kapazitäten für 7 bis 14 Tage, deren Nachschub in regelmäßigen Abständen und stets rechtzeitig direkt von der Apotheke nach Hause geliefert werden. Damit sparen Sie nicht nur Zeit, sondern können sich auch gewiss sein, dass alle Tabletten genau so wirken wie beabsichtigt.

