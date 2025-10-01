Ein herbstlicher Genuss: KÃ¼rbis, Chili und Kartoffeln
Im Herbst haben EintÃ¶pfe und Suppen Hochsaison. Gerade dafÃ¼r eignen sich gut Kartoffeln, KÃ¼rbis und der Scharfmacher Chili. Der KÃ¼rbis ist ein gesunder Sattmacher: 100 Gramm seines Fruchtfleisches haben nur 27 Kalorien. Er macht als GemÃ¼sebeilage, gefÃ¼llt oder zu Suppe verarbeitet eine gute Figur. Dabei liefert er viele NÃ¤hrstoffe wie Beta-Karotin, Vitamin A, Magnesium, Kalzium und Kalium.
KÃ¼rbis – gesunder Sattmacher
Vor allem das Beta-Karotin ist ein wichtiger Schutzstoff fÃ¼r die Zellen, da es antioxidative Eigenschaften besitzt und die Zellen vor dem Angriff freier Radikale schÃ¼tzt. Neben dem hohen Gehalt an Carotinoiden, aus denen der KÃ¶rper die Sehkraft und die Haut stÃ¤rkende Vitamin A aufbaut, ist noch die KieselsÃ¤ure zu erwÃ¤hnen, die sich gÃ¼nstig auf Bindegewebe, Haut und NÃ¤gel auswirkt. Menschen, die leicht frieren, sollten zur KÃ¼rbissuppe greifen: KÃ¼rbis wÃ¤rmt von innen. Noch verstÃ¤rkt wird der Effekt, wenn die Suppe mit Curry oder Chili gewÃ¼rzt ist, denn diese GewÃ¼rze regen die Thermogenese weiter an und der Energieverbrauch steigt.
KÃ¼rbiskerne werden â€“ zum Teil gerÃ¶stet und gesalzen â€“ als Snack geknabbert und in Backwaren verwendet. Der Verzehr von KÃ¼rbiskernen und KÃ¼rbiskernÃ¶l ist vor allem bei Prostataleiden zu empfehlen. Bei gutartigen ProstatavergrÃ¶ÃŸerungen ist die heilsame Wirkung der KÃ¼rbiskerne wissenschaftlich belegt. Es gibt auch Hinweise auf eine positive Wirkung auf bÃ¶sartige Wucherungen. KÃ¼rbiskerne auch wirken beruhigend auf eine Reizblase. KÃ¼rbisfleisch ist harntreibend, da es reichlich Wasser und Kalium, aber nur wenig Natrium enthÃ¤lt. Um eine ausreichende Dosis zu erreichen, sollte mindestens zwei Mal tÃ¤glich ein EsslÃ¶ffel KÃ¼rbiskerne gegessen und zusÃ¤tzlich KÃ¼rbiskernÃ¶l zum Anmachen von Salaten verwendet werden.
Beim Kauf von ganzen KÃ¼rbissen ist darauf zu achten, dass sie unbeschÃ¤digt sind. Nur unversehrte FrÃ¼chte kÃ¶nnen bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad Celsius Ã¼berwintern. Reife Exemplare erkennt man Ã¼brigens sehr leicht an einem hohlen Ton beim Klopfen auf die Schale. Die Verarbeitung von KÃ¼rbis ist recht einfach: Den KÃ¼rbis waschen, halbieren, von den Kernen entfernen, in handliche StÃ¼cke schneiden und schÃ¤len. Das Einfrieren ist auch kein Problem: Das Fruchtfleisch in kleine WÃ¼rfel schneiden, etwa zwei bis drei Minuten blanchieren und dann portionsweise einfrieren. Ãœbrigens: ZierkÃ¼rbisse sind nicht zum Verzehr geeignet. Sie enthalten den Bitterstoff Cucurbitacin, der MagenkrÃ¤mpfe und Ãœbelkeit verursacht.
Chilis â€“ die Scharfmacher
Es brennt im Mund, die Hitze steigt in den Kopf und breitet sich im gesamten KÃ¶rper aus. Das sind die typischen Symptome nach dem Genuss von Chili. Die leuchtend rote Schote ist unter den GewÃ¼rzen der Scharfmacher Nummer Eins â€“ ihre feurige SchÃ¤rfe ist durch nichts zu Ã¼bertreffen. Wer gerne Chili isst, tut sich vor allem auch etwas Gutes. Die SchÃ¤rfe schÃ¤digt weder die Geschmacksnerven, noch die inneren Organe. Im Gegenteil: Die Powerschote ist sogar Ã¼beraus gesund. Chilis enthalten dreimal so viel Vitamin C als ZitrusfrÃ¼chte. AuÃŸerdem enthalten sie Betacarotin und die Vitamine B1, B2 und B6 und als einzige GemÃ¼seart auch Vitamin P.
Scharf fÃ¼r die Gesundheit
Chili heizt nicht nur der Stimmung ein, sondern bringt zudem jede Menge Pluspunkte fÃ¼r die Gesundheit mit. Der enthaltene Scharfstoff regt den Speichelfluss, die Magensaftsekretion und die DarmtÃ¤tigkeit an und wirkt somit verdauungsfÃ¶rdernd. Gleichzeitig kurbelt die scharfe Schote den Stoffwechsel krÃ¤ftig an. HeiÃŸer Tipp fÃ¼r DiÃ¤tenmuffel: Wer scharf wÃ¼rzt, verbrennt beim Essen zusÃ¤tzlich Kalorien. AuÃŸerdem regt Chili den Stoffwechsel an. Forscher in den USA stellten fest, dass sich die Stoffwechselrate nach ChiligenuÃŸ um ca. 25% erhÃ¶hte. Capsaicin, das in scharfen Schoten in hÃ¶herer Konzentration vorkommt, regt auÃŸerdem die Bildung von Speichel und VerdauungssÃ¤ften an.
Bei einer natriumarmen ErnÃ¤hrung kÃ¶nnen Chilis ebenfalls helfen, denn durch das scharfe WÃ¼rzen kommt man mit bedeutend weniger Salz aus.
Warum gerade feurige GewÃ¼rze wie Chili, Pfeffer und Co. in heiÃŸen und armen LÃ¤ndern so beliebt sind, hat auch einen guten Grund: Die Scharfstoffe wirken antibakteriell und schÃ¼tzen vor Infektionen. Sogar Kopfschmerzen kann die feuerrote Frucht ertrÃ¤glicher machen, denn das Capsaicin erweitert die GefÃ¤ÃŸe. Auch zur Ã¤uÃŸerlichen Anwendung nutzt man die Eigenschaften des Chili-Scharfstoffs. Man setzt Capsaicin z.B. in schmerzhemmenden Rheumasalben und WÃ¤rmepflastern ein.
WennÂ´s doch mal zu scharf war und brennt, hilft am besten ein Glas Milch oder Joghurt â€“ auf keinen Fall Wasser. Denn das Capsaicin ist nicht wasser-, sondern nur fettlÃ¶slich. Manche schwÃ¶ren auch auf Brot oder Reis ohne SoÃŸe. Beides saugt die Fett- oder Ã–lreste im Mund auf, in denen der Scharfstoff noch steckt. Wer hingegen Ã¶fter mit Powerschote wÃ¼rzt, gewÃ¶hnt sich an ihre SchÃ¤rfe. Ist dennoch einmal zuviel von der feurigen Frucht im Kochtopf gelandet, gibt es einen kleinen Trick: Eine rohe Kartoffel unter das Essen reiben, das mildert die SchÃ¤rfe zumindest etwas. Wer die kleine Schote schon vor dem Kochen ein wenig â€žentschÃ¤rfenâ€œ will, schneidet einfach die InnenwÃ¤nde und Kerne heraus.
Kartoffel â€“ die tolle Knolle
Lange galt sie als Dickmacher und wurde von der Speisekarte verbannt. Doch dieses Vorurteil ist Ã¼berholt. Kartoffeln sind sehr gesund. Sie enthalten so gut wie kein Fett, dafÃ¼r aber 20 % StÃ¤rke, hochwertiges EiweiÃŸ und viele MikronÃ¤hrstoffe. Auch sind sie hervorragende Vitamin C Lieferanten. Insgesamt enthalten sie elf verschiedene Vitamine und 15 Mineralstoffe, zum Beispiel Magnesium, Kalium, Eisen, Kalzium und Phosphor. Die Kartoffel besteht zu 70 % aus Wasser und eine mittelgroÃŸe Frucht hat nur 70 Kalorien. Sie ist eigentlich ideal fÃ¼r Leute, die abnehmen mÃ¶chten. Das hochwertige EiweiÃŸ hilft, wÃ¤hrend des Abnehmens fit zu bleiben. Und die vielen Ballaststoffe sorgen fÃ¼r ein lang andauerndes SÃ¤ttigungsgefÃ¼hl.
Besonders gesund sind Pellkartoffeln. Denn gerade in der Schale und direkt darunter befinden sich die vielen Vitamine und Mineralstoffe. Ob man lieber fest kochende Kartoffeln oder mehlige mag, ist Geschmackssache. Die Norddeutschen bevorzugen feste Kartoffeln, wÃ¤hrend SÃ¼d- und Ostdeutsche die mehligen Sorten lieber mÃ¶gen.