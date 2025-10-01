Ein herbstlicher Genuss: KÃ¼rbis, Chili und Kartoffeln

Chilis â€“ die Scharfmacher

Es brennt im Mund, die Hitze steigt in den Kopf und breitet sich im gesamten KÃ¶rper aus. Das sind die typischen Symptome nach dem Genuss von Chili. Die leuchtend rote Schote ist unter den GewÃ¼rzen der Scharfmacher Nummer Eins â€“ ihre feurige SchÃ¤rfe ist durch nichts zu Ã¼bertreffen. Wer gerne Chili isst, tut sich vor allem auch etwas Gutes. Die SchÃ¤rfe schÃ¤digt weder die Geschmacksnerven, noch die inneren Organe. Im Gegenteil: Die Powerschote ist sogar Ã¼beraus gesund. Chilis enthalten dreimal so viel Vitamin C als ZitrusfrÃ¼chte. AuÃŸerdem enthalten sie Betacarotin und die Vitamine B1, B2 und B6 und als einzige GemÃ¼seart auch Vitamin P.

Scharf fÃ¼r die Gesundheit

Chili heizt nicht nur der Stimmung ein, sondern bringt zudem jede Menge Pluspunkte fÃ¼r die Gesundheit mit. Der enthaltene Scharfstoff regt den Speichelfluss, die Magensaftsekretion und die DarmtÃ¤tigkeit an und wirkt somit verdauungsfÃ¶rdernd. Gleichzeitig kurbelt die scharfe Schote den Stoffwechsel krÃ¤ftig an. HeiÃŸer Tipp fÃ¼r DiÃ¤tenmuffel: Wer scharf wÃ¼rzt, verbrennt beim Essen zusÃ¤tzlich Kalorien. AuÃŸerdem regt Chili den Stoffwechsel an. Forscher in den USA stellten fest, dass sich die Stoffwechselrate nach ChiligenuÃŸ um ca. 25% erhÃ¶hte. Capsaicin, das in scharfen Schoten in hÃ¶herer Konzentration vorkommt, regt auÃŸerdem die Bildung von Speichel und VerdauungssÃ¤ften an.

Bei einer natriumarmen ErnÃ¤hrung kÃ¶nnen Chilis ebenfalls helfen, denn durch das scharfe WÃ¼rzen kommt man mit bedeutend weniger Salz aus.

Warum gerade feurige GewÃ¼rze wie Chili, Pfeffer und Co. in heiÃŸen und armen LÃ¤ndern so beliebt sind, hat auch einen guten Grund: Die Scharfstoffe wirken antibakteriell und schÃ¼tzen vor Infektionen. Sogar Kopfschmerzen kann die feuerrote Frucht ertrÃ¤glicher machen, denn das Capsaicin erweitert die GefÃ¤ÃŸe. Auch zur Ã¤uÃŸerlichen Anwendung nutzt man die Eigenschaften des Chili-Scharfstoffs. Man setzt Capsaicin z.B. in schmerzhemmenden Rheumasalben und WÃ¤rmepflastern ein.

WennÂ´s doch mal zu scharf war und brennt, hilft am besten ein Glas Milch oder Joghurt â€“ auf keinen Fall Wasser. Denn das Capsaicin ist nicht wasser-, sondern nur fettlÃ¶slich. Manche schwÃ¶ren auch auf Brot oder Reis ohne SoÃŸe. Beides saugt die Fett- oder Ã–lreste im Mund auf, in denen der Scharfstoff noch steckt. Wer hingegen Ã¶fter mit Powerschote wÃ¼rzt, gewÃ¶hnt sich an ihre SchÃ¤rfe. Ist dennoch einmal zuviel von der feurigen Frucht im Kochtopf gelandet, gibt es einen kleinen Trick: Eine rohe Kartoffel unter das Essen reiben, das mildert die SchÃ¤rfe zumindest etwas. Wer die kleine Schote schon vor dem Kochen ein wenig â€žentschÃ¤rfenâ€œ will, schneidet einfach die InnenwÃ¤nde und Kerne heraus.