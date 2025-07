Lippenherpes in der Urlaubszeit

So halten Sie die Bläschen in Schach:

Sonnenschutzmittel für Lippen bieten zwar einen guten Schutz vor einer hohen UV-Dosis, häufig werden diese aber vergessen oder nicht oft genug aufgetragen.

Damit der Traumurlaub dann nicht zum Albtraum wird, ist schnelles Handeln angesagt:

Eine frühzeitige Behandlung mit einer wirksamen Lippenherpescreme (z.B. mit dem Wirkstoff Aciclovir) kann bei konsequenter, fünfmal täglicher Anwendung das Auftreten von Herpesbläschen verhindern.



Aber auch wenn die ersten Bläschen die Lippen zieren, können verschiedene Maßnahmen den Krankheitsverlauf mildern:

Nach dem Ausbruch nicht mehr im Meer oder Pool schwimmen, denn salz- beziehungsweise chlorhaltiges Wasser reizt und belastet die betroffenen Hautstellen zusätzlich. Ausgiebige Sonnenbäder und Saunabesuche sollten ebenso tabu sein wie die Benutzung von Fett oder Lippenstiften. Vor allem das regelmäßige Auftragen einer virushemmenden Lippenherpescreme kann die Kettenreaktion der Herpesvirenvermehrung – den sogenannten Dominoeffekt – unterbrechen und somit zu einer schnelleren Abheilung führen. Wer also sichergehen will, dass Lippenherpes gar nicht erst ausbricht oder zumindest nach kürzester Zeit (drei bis vier Tage) abgeheilt ist, muss eine wirksame Lippenherpescreme in seiner Reiseapotheke immer griffbereit haben.