Q10 – das unverzichtbare Coenzym, um die Energie zu stärken

Coenzym Q10?! Für die einen klingt das nach Chemielabor, andere kennen Q10 von Anti-Aging-Cremes. Doch was genau steckt eigentlich dahinter? Das Coenzym Q10 wird auch als Ubiquinon bezeichnet, was sich wiederum vom lateinischen Wort „ubique“ ableitet – zu Deutsch „überall“. Kein Wunder: Denn Q10 kommt im menschlichen Körper und in der Natur überall vor.

Das „Energiecoenzym“

In unserem Organismus benötigen die sogenannten Zellkraftwerke, die Mitochondrien, Q10 für die Umwandlung der Nährstoffe in körpereigene Energie (ATP). So ist es mit 95 Prozent an der Gewinnung der gesamten Körperenergie beteiligt, die wir für sämtliche Stoffwechselprozesse brauchen.

Deswegen wird Q10 in der Fachwelt auch als „Energiecoenzym“ bezeichnet. Organe mit einem besonders hohen Energiebedarf wie das Herz, die Lunge, die Nieren und die Leber weisen also eine besonders hohe Q-10-Konzentration auf. Das vitaminähnliche Q10 kann dazu beitragen, sich körperlich leistungsstärker und weniger erschöpft zu fühlen.

Außerdem ist Q10 ein starkes, fettlösliches Antioxidans, das die Zellen vor Freien Radikalen schützt und den Alterungsprozess verlangsamen kann.

Im Alter lässt die körpereigene Q10-Produktion nach

In jungen Jahren sind wir dazu in der Lage, Q10 in ausreichender Menge über eine ausgewogene Nahrung aufzunehmen oder selbst zu produzieren. Ab einem Alter von 40 Jahren nimmt die Q10-Eigensynthese allerdings ab. Ab diesem Zeitpunkt ist es wichtig, Q10 über die Nahrung zuzuführen.

Medikamente stören die Q10-Produktion

Auch bei der Einnahme von Medikamenten kann eine Nahrungsergänzung mit Q10 ratsam sein. Denn Cholesterinsenker mit Statinen beispielsweise hemmen die körpereigene Q10-Produktion, wie eine Reihe von klinischen Studien nachweisen konnte.

