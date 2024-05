Novogenia mit neuster Laboranalyse: ErnÃ¤hrungs- und Gesundheitsfehler durch Gene aufdecken

Mit fortschrittlicher genetischer Analyse treibt Novogenia die Veränderung im deutschen Gesundheitssektor voran, indem traditionelle Behandlungsmethoden durch individuell zugeschnittene Gesundheitsstrategien ersetzt werden. Die Einführung genetischer Analysen ermöglicht eine personalisierte Patientenversorgung, die die einzigartigen genetischen Profile in den Mittelpunkt stellt. Dr. Daniel Wallerstorfer, Molekularbiologe, Epigenetiker und CEO vom Biotechnologieunternehmen Novogenia, betont die Bedeutung dieser personalisierten Medizin, die allen Gesundheitsfachleuten von Ernährungsberatern bis zu Physiotherapeuten neue Behandlungsperspektiven eröffnet und fordert zu einem Paradigmenwechsel hin zu individuelleren Gesundheitslösungen auf.

Deutschlands Gesundheitssektor, bekannt für seine Qualität und Effizienz, steht am Rande einer monumentalen Veränderung. Diese Transformation wird durch die Integration genetischer Analyse angetrieben und verspricht, die Patientenversorgung durch die Betonung der einzigartigen genetischen Konstitution jedes Einzelnen neu zu definieren. Angesichts der vorsichtigen Herangehensweise an neue Technologien im deutschen Gesundheitswesen stellt sich die Frage, wie genetische Analysen den Übergang zu personalisierter Gesundheitsversorgung ermöglichen können. Novogenia, gegründet im Jahr 2009 und mit Hauptsitz in Salzburg, Österreich, steht als eines der führenden Biotechnologie-Unternehmen Europas an der Spitze der genetischen Forschung und Innovation. Das Unternehmen, das weit mehr als ein Labor ist, bietet Einsichten durch präventive und Lifestyle-Genanalysen sowie personalisierte Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika an. „Dieser Ansatz bietet tiefgreifende Vorteile für verschiedene Bereiche des Gesundheitswesens. Seit 15 Jahren verbessern wir kontinuierlich unsere Genanalyse-Programme, um sie besser verständlich und leichter anwendbar zu machen”, erklärt Dr. Daniel Wallerstorfer. Damit bieten sich für den gesamten Gesundheitssektor, vom Ernährungsberater über den Physiotherapeuten bis hin zum Anbieter alternativer Heilmethoden ganz neue Einblicke in die Gesundheit von Patient:innen und Kund:innen. Der visionäre Gründer von Novogenia hebt dabei die Bedeutung der personalisierten Medizin hervor, die auf die individuellen biologischen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist, und betont die Relevanz der Pharmakogenetik sowie ernährungsbedingter Anpassungen aufgrund genetischer Besonderheiten. Er sieht in der genetischen Analyse den Schlüssel zur zukünftigen Gesundheitsversorgung in Deutschland, die nicht nur die Standards verbessert, sondern auch Gesundheitsfachleute dazu aufruft, neue Methoden zur Erreichung einer personalisierten Pflege zu integrieren.

Das Potential der personalisierten Medizin

Dr. Daniel Wallerstorfer erläutert:

„Die personalisierte Medizin verspricht eine Verschiebung hin zu einer Betreuung, die speziell auf die individuellen biologischen Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist. Besonders fortschrittlich ist hierbei die Pharmakogenetik, der genetische Abgleich für Medikamente.“

Weiterhin spielt auch die Ernährung eine persönliche Rolle, da nicht jeder auf die gleichen Lebensmittel in gleicher Weise reagiert. Ein Beispiel hierfür sind die 20 Prozent der Deutschen, die aufgrund von Gen-Defekten laktoseintolerant sind und Milchprodukte meiden sollten, sowie ein Prozent der Bevölkerung, das aufgrund eines genetischen Defekts auf Gluten verzichten sollten.

Globale Trends und lokale Herausforderungen

Die Herausforderung für Deutschland liegt nun darin, von generalisierten Strategien zu maßgeschneiderten Gesundheitslösungen überzugehen. „Unsere Individualität wurzelt in unseren Genen. Hier unterscheiden wir uns am meisten, daher müssen wir in unsere Gene blicken, um zu bestimmen, was uns einzigartig macht“, sagt Dr. Wallerstorfer. Ein genetischer Test kann diese Faktoren bestimmen und Ernährung, Medikation, Lebensstil und Prävention so anpassen, dass sich individuelle Ziele erreichen lassen.

Technologische und prozedurale Fortschritte bei Novogenia über Branchen hinweg

„Mit 15 Jahren Erfahrung in Präventiv- und Nutrigenetik und als führender Anbieter in Europa bieten wir eine der fortschrittlichsten DNA-Analysetechnologien an. Wir testen 20 Millionen genetische Variationen in jedem Individuum und erstellen umfassende Berichte, die bis zu 600 Seiten umfassen können, leicht verständlich sind und einen tiefen Einblick in die genetischen Merkmale bieten. Davon profitieren alle Gewerbetreibende der Gesundheitsbranche“, so Dr. Wallerstorfer. Novogenia gewährleistet höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit in ihren genetischen Testprozessen, unterstützt durch ein internes medizinisch genetisches Testlabor und ISO-Zertifizierungen. Davon profitieren Anbieter über diverse Branchen hinweg: Ernährungsberater können durch genetische Einblicke revolutionäre Ernährungspläne entwickeln, die nicht nur zugeschnitten, sondern auch transformativ sind. Alternative Gesundheitspraktiker erhalten durch genetische Analysen eine wissenschaftliche Grundlage, die traditionelle Heilmethoden ergänzt und neue Behandlungswege eröffnet. Doch auch auf den ersten Blick eher unentdeckte Branchen wie die der Fitness- und Wellness-Coaches können davon profitieren. So können sie mit Hilfe der genetischen Analyse personalisierte Fitnessprogramme erstellen, die das physische Wohlbefinden und die Leistung der Kund:innen signifikant steigern. Selbst Physiotherapeuten können durch die Integration genetischer Analysen gezieltere und effektivere Behandlungspläne entwickeln, um die Erholungs- und Rehabilitationsprozesse zu optimieren, um so die Heilung von innen heraus zu unterstützen.

Ein gemeinsamer Weg in eine gesündere Zukunft

Für Dr. Wallerstorfer steht fest:

„Die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland zeichnet sich deutlich ab – personalisierte Pflege, informiert durch genetische Analyse, ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gesundheitsstandards des Landes.“

Für Gesundheitsfachleute ist die Übernahme der genetischen Analyse nicht nur eine Gelegenheit; sie ist ein Aufruf zum Handeln. Mit Novogenia an der Spitze ist der Weg nach vorn durch Innovation, Personalisierung und verbesserte Pflegequalität gekennzeichnet.

Quelle: Novogenia