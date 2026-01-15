RÃ¤tselhafter Juckreiz? Es kÃ¶nnte Prurigo nodularis sein

Am ganzen KÃ¶rper Knoten auf der Haut und starker Juckreiz, der auch nachts nicht aufhÃ¶rt: Das sind hÃ¤ufige Symptome der chronisch-entzÃ¼ndlichen Hauterkrankung Prurigo nodularis (PN). In Deutschland sind etwa 100 von 100.000 Menschen betroffen â€“ die Dunkelziffer ist laut Expert*innen aber vermutlich hÃ¶her.1 Vorwiegend sind Menschen ab etwa 50 Jahren betroffen.2 Die gute Nachricht: Wenn die Erkrankung erkannt wird, kann sie langfristig behandelt und die Symptome kontrolliert werden. So kann die LebensqualitÃ¤t gesteigert und die EinschrÃ¤nkungen im Alltag reduziert werden.

â€žIch habe nÃ¤chtelang nur eine Stunde geschlafen und war dann wieder wach. Dieser Juckreiz hÃ¶rt ja auch im Schlaf nicht aufâ€œ, erinnert sich Simone. Die 51-JÃ¤hrige lebte Ã¼ber 13 Jahre mit einer nicht erkannten Prurigo nodularis und den damit einhergehenden schweren Belastungen im Alltag. So wie Simone geht es vielen Menschen, die an der chronisch-entzÃ¼ndlichen Hauterkrankungen leiden. Denn der stÃ¤ndige Juckreiz und die sichtbaren HautverÃ¤nderungen kÃ¶nnen zu umfassenden EinschrÃ¤nkungen in verschiedenen Lebensbereichen fÃ¼hren.

Eine Erkrankung, vielseitige Belastungen

Eine hÃ¤ufige Folge des Juckreizes ist Schlafmangel, der sich nicht nur auf die LeistungsfÃ¤higkeit am nÃ¤chsten Tag und die Laune auswirkt, sondern ebendiesen Juckreiz wieder verstÃ¤rken kann â€“ ein Teufelskreis. Auch die ArbeitsfÃ¤higkeit kann durch die Krankheitslast vermindert werden, in schweren FÃ¤llen sogar bis zur ArbeitsunfÃ¤higkeit fÃ¼hren. Doch neben den kÃ¶rperlichen Beschwerden spielt auch das psychische Wohlbefinden und das Sozialleben eine entscheidende Rolle. Wenn viele, teils bis zu mehreren Hundert, juckende Knoten die Haut bedecken, empfinden viele Menschen mit PN Scham fÃ¼r ihre Haut.3 Sie ziehen sich zurÃ¼ck oder erleben starke psychische Belastungen bis hin zu AngststÃ¶rungen oder Depressionen. PN: Eine Erkrankung, die die LebensqualitÃ¤t erheblich beeinflusst, weiÃŸ auch Simone: â€žIm Familienleben war es tatsÃ¤chlich so, dass ich aus Scham auch keine Urlaube mehr mitgemacht habe.â€œ

Erster Schritt: Diagnose, zweiter Schritt: die passende Therapie

FÃ¼r Simone kam nach 13 Jahren der Wendepunkt â€“ sie erhielt die Diagnose PN. Nach vielen Jahren mit unzureichenden Behandlungen konnte ihr eine passende Therapie verordnet werden. Die PN festzustellen, ist der erste, wichtige Schritt, um den Teufelskreis aus Jucken, Kratzen und Knotenbildung zu durchbrechen und die LebensqualitÃ¤t zu verbessern. Denn mit gezielten Therapieoptionen â€“ wie Biologika, die direkt an den EntzÃ¼ndungsprozessen im KÃ¶rper ansetzen â€“ kann die belastende Hauterkrankung langfristig kontrolliert werden. Bei Verdacht auf Prurigo nodularis ist es daher wichtig, einen Termin bei einem Dermatologen oder einer Dermatologin zu vereinbaren und sich beraten zu lassen, um den Verdacht abzuklÃ¤ren und anschlieÃŸend die passende Therapie zu finden.

â€žAnderen Betroffenen kann ich nur mitgeben, wirklich hartnÃ¤ckig zu bleiben. Man darf den Mut einfach nicht verlieren.â€œ â€“ Simone

Weitere Informationen zur Erkrankung, eine Ãœbersicht mit PN-Expert*innen sowie einen Selbsttest finden Sie auf der Website www.prurigo-nodularis.info

Mit freundlicher UnterstÃ¼tzung von Sanofi und Regeneron.

Quellen:

1 StÃ¤nder S et al. Acta Derm Venereol 2020; 100: adv00309

2 Hughes JM et al. Medicines (Basel) 2020; 7.pii: e4

3 Zeidler C et al. Dermatol Clin 2018; 36: 189-197

MAT-DE-2505345-1.0-12/2025