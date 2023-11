Es ist überliefert, dass im Jahr 1000 vor Christus die Israeliten ihre Steuern an König David mit Rosinen bezahlten. Diesen hohen Wert besitzen sie in heutiger Zeit nicht mehr, aber sowohl als Nahrungsmittel als auch als Heilmittel bieten sie uns noch immer einen ansehnlichen Nutzen. Für Wanderer, Sportler und Schulkinder sind sie eine energiereiche und bequeme Zwischenmahlzeit. Sie verderben nicht und wiegen nur ganz wenig. Rosinen sind aber mehr als nur bequeme Lebensmittel. Wie Studien belegen, helfen sie durch ihren hohen Anteil an Ballaststoffen, die Blutzucker- und Cholesterinwerte zu senken, fördern die Verdauung und spielen sogar eine Rolle bei der Gesunderhaltung des Blutes.

Rosinen sind reich an Kalium und wirken daher hohem Blutdruck entgegen. Kalium reguliert auch die Kohlenhydratspeicher und ist für den Wasserhaushalt des Körpers verantwortlich. Wer schwitzt, verliert viel von diesem lebenswichtigen Mineralstoff. Deshalb sind Rosinen als Sportlernahrung bestens geeignet. Bei Kaliummangel funktionieren die Muskeln nicht mehr, die Beine fühlen sich schwer und schwach an und der Mensch wird apathisch. Auch bei der Eisenversorgung spielen Rosinen eine Rolle.

Eisen ist wichtig für die Bildung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin, den der Körper für den Transport von Sauerstoff benötigt. Wenn wir an eisenreiche Lebensmittel denken, kommt uns in erster Linie Fleisch in den Sinn, aber immer mehr Menschen bevorzugen eine vegetarische Ernährung. Diese Ernährungsweise bietet eine ganze Reihe gesundheitlicher Vorteile, aber gerade für Schwangere oder für Frauen, die während der Menstruation viel Blut verlieren, kann die Eisenversorgung unzureichend sein. Täglich Rosinen ins Müsli – das schmeckt und ist gesund.

Zum Erhalt einer schönen Farbe werden Rosinen geschwefelt. Auf diesen Zusatzstoff reagieren manche Menschen mit Allergien oder Asthmaanfällen. Günstiger ist es, auf ungeschwefelte Qualität zu achten.

Rosinen

Dem einen sind sie ein Gaumenschmaus,

Der andere pult sie aus dem Hefezopf raus.

Als energetisch hochwertiger Snack

Hat sie der Bergsteiger gern im Gepäck.

Fein schmeckt in der Schule das Studentenfutter,

Anstatt weißer Semmel mit Nutella und Butter.

Für schwitzende Sportler steckt Kalium drin.

Das ist für die Muskelkraft ein Gewinn.

Kalium dient den von Bluthochdruck Geplagten,

Die beim Essen niemals „es reicht schon“ sagten.

Ballaststoffe senken den Blutfettwert.

Auch für die Verdauung sind sie begehrt.

Rosinen nützen der Versorgung mit Eisen.

Sie können Vegetariern gute Dienste erweisen.

Geschwefelt sehen sie zwar schöner aus,

Doch oft resultieren Allergien daraus.

Rosinen sind lecker und preiswert zu haben.

Darum sollten wir uns gerne daran laben.

Für den König David, das kann ich beteuern,

Dienten sie sogar zum Bezahlen von Steuern.

