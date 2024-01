Schnelle Hilfe bei gasbedingten Magen-Darm-Problemen

-ANZEIGE-

Blähungen sind unter Erwachsenen keine Seltenheit – laut einer Umfrage* leidet jeder dritte Deutsche an Verdauungsbeschwerden. Eine Tatsache, auf die Velgastin®, die Gastro-Marke aus dem Hause Engelhard Arzneimittel, reagiert und mit den Velgastin® Blähungen Kautabletten eine feste Darreichungsform für Erwachsene auf den Markt gebracht hat.

Luft im Darm zu haben, ist völlig normal. Aber was passiert, wenn Blähungen dauerhaft vorkommen? Dann sind sie vor allem eins: lästig. Gefragt sind praktische Helfer wie die neuen Velgastin® Blähungen Kautabletten, die in jede Handtasche passen und überall hin mitge-nommen werden können. Denn egal, ob im Restaurant, beim Sport oder im Kino – wenn der Magen grummelt und der Bauch drückt, muss eine schnelle und effiziente Lösung her. Pfefferminze, Fenchel und Koriander: Diese drei Inhaltskomponenten machen den milden Geschmack der neuen Kautabletten aus. Die Velgastin® Blähungen Kautabletten helfen dabei schnell und gezielt gegen Blähungen und Völlegefühl. Unangenehme Blähungen entstehen, wenn sich Luft im Verdauungstrakt anstaut und nicht entweichen kann. Durch den Wirkstoff Simeticon wird die Oberflächenspannung der Gasbläschen verringert, sodass sie zerplatzen.

Simeticon wird dabei nicht vom Körper aufgenommen und ist sehr gut verträglich. Der Wirkstoff wird seit Jahrzehnten zur Behandlung von Blähungen eingesetzt – es sind bisher keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Neben der Behandlung gasbedingter Magen-Darm-Beschwerden können die Kautabletten auch zur Vorbereitung von Untersuchungen im Bauchbereich eingenommen werden. Die Dosierung bei Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen liegt in der Einzeldosis bei 1 bis 4 Kautabletten, die 3- bis 4-mal täglich eingenommen werden können.

Die Velgastin® Blähungen Kautabletten sind vegan, gluten- und lactosefrei. Wie auch die anderen Produkte von Engelhard Arzneimittel (z.B. Prospan® Hustenmittel oder Lutschpastillen von isla®) werden die Kautabletten in Deutschland hergestellt.

*Statista Consumer Insights, Statista Global Consumer Survey, Dezember 2021.