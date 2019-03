Jeder der bereits mit Lippenherpes (Herpes labialis), Neurodermitis oder Psoriasis konfrontiert wurde, weiß nur allzu gut, wie sich das anfühlt und was es macht. Die Lösung bei welchem Problem dieser feinen Hautpartie auch immer, ist die richtige Pflege die dabei zum Einsatz kommt.

Omega Lippenpflege

Die vegane und natürliche Lippenpflege für jeden Tag und jede Jahreszeit. Für ein gepflegtes, angenehmes Lippengefühl, mit dem frischen Duft von Granatapfel und BIO Passionsfrucht. Die Antioxidantien des BIO Granatapfels pflegen und regenerieren. Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren schützen die Lippen vor dem Austrocknen. Hochwertige Inhaltsstoffe wirken ausgleichend . BIO Sheabutter und BIO Jojobaöl pflegt spröde und trockene Lippen, macht sie weich und zart. „Natur pur“ für gepflegte Lippen zu jeder Jahreszeit. Frischer Granatapfelduft rundet das sinnliche Wohlfühlerlebnis ab. Auch die Omega Lippenpflege bietet ebenfalls perfekte Pflege für unter einen normalen Lippenstift.

NeuroPsori Lippenpflege

Die vegane Lippenpflege mit BIO Schwarzkümmelöl und BIO Chia Öl ist für die tägliche Pflege und für Problemlippen gemacht. Dieser Lippenstift überzeugt, ist ohne Verwendung von Mineralöl und Parfüm und hervorragend geeignet bei Neurodermitis, Psoriasis (Schuppenflechte), sowie bei Duftstoffallergien. Die Lippen erhalten eine in jeder Hinsicht optimale Versorgung durch das enthaltene BIO Schwarzkümmelöl. Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren des BIO Chiaöles, pflegen und versorgen die Lippen bestmöglich mit dem was schützt und regeneriert. BIO Sheabutter, BIO Kakaobutter und BIO Jojobaöl bewahren die sensiblen Lippen vor dem Austrocknen. Selbst gestresste Lippen sind gehaltvoll versorgt, so dass rissige, spröde Lippen und eingerissene Mundwinkel intensiv gepflegt werden. Eine Lippenpflege die sie bei Neurodermitis, Psoriasis und Duftstoffallergie überzeugen wird. Die NeuroPsori Lippenpflege können sie ebenfalls unter einem normalen Lippenstift verwenden.

Manuka Lippenpflege

Erleben sie hervorragende Pflege auf sanfte und natürliche Weise, besonders bei beanspruchten Lippen durch Herpes. Der vegane Manuka Lippenpflegestift basiert auf bestem BIO Jojobaöl, BIO Olivenöl und BIO Sheabutter. Für einen extra Kick Pflege, sorgen die natürliche Wachse aus Wildwuchs und die enthaltende BIO Kakaobutter. Das wertvolle Vitamin C und E versorgt die Lippen mit reichhaltiger Feuchtigkeit. Ätherisches Manukaöl, in Neuseeland und in der naturreinen Hausmittelriege dort ganz vorne, findet hervorragende Verwendung gerade bei Herpes. Schon bei den ersten Anzeichen als solches, verspüren sie durch die Anwendung des Manuka Lippenpflegestiftes pure Pflege.

Das Lippenpflegetrio von Naturprodukte Schwarz bietet rundum Schutz und Pflege die überzeugt.